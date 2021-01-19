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مدير "صحة عسير" يُكرم الممرضة "أسرار أبو راسين"

تقديرًا لجهودها في إنقاذ طفلتين من الغرق

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، فنية التمريض أسرار إبراهيم حسن أبو راسين، ونقل لها في بداية الاستقبال شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تقديرًا لجهودها المُشرفة في إنقاذ طفلتين -بفضل الله- من الغرق، والمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وقال "عسيري" خلال الاستقبال: "إن ما قامت به الممرضة أسرار هو جُهد مُقدر وعمل مُشرف، وإن ذلك لَأمر يستحقّ كل التقدير والثناء، ويعكس الحس النبيل الذي تتمتع به، وهو محل فخرنا واعتزازنا، ويجسد إخلاصها وتفانيها في أداء رسالة التمريض المهنية العظيمة التي لا يقيدها زمانٌ أو مكان".

عقب ذلك كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير فنية التمريض "أسرار أبو راسين"، سائلًا المولى القدير لها دوام التوفيق والسداد.

وكانت الممرضة أسرار أبو راسين التي تعمل في القطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط، ساهمت -بفضل الله- في إنقاذ طفلتين من الغرق في أحد الشواطئ، وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وتابعت حالتيهما الصحية حتى وصولهما للمستشفى واستقرار حالتيهما.

حضر التكريم المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق فلقي، ومدير التمريض بصحة عسير مسفر مانع اليامي.

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مدير "صحة عسير" يُكرم الممرضة "أسرار أبو راسين"
سبق

استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، فنية التمريض أسرار إبراهيم حسن أبو راسين، ونقل لها في بداية الاستقبال شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تقديرًا لجهودها المُشرفة في إنقاذ طفلتين -بفضل الله- من الغرق، والمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وقال "عسيري" خلال الاستقبال: "إن ما قامت به الممرضة أسرار هو جُهد مُقدر وعمل مُشرف، وإن ذلك لَأمر يستحقّ كل التقدير والثناء، ويعكس الحس النبيل الذي تتمتع به، وهو محل فخرنا واعتزازنا، ويجسد إخلاصها وتفانيها في أداء رسالة التمريض المهنية العظيمة التي لا يقيدها زمانٌ أو مكان".

عقب ذلك كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير فنية التمريض "أسرار أبو راسين"، سائلًا المولى القدير لها دوام التوفيق والسداد.

وكانت الممرضة أسرار أبو راسين التي تعمل في القطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط، ساهمت -بفضل الله- في إنقاذ طفلتين من الغرق في أحد الشواطئ، وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وتابعت حالتيهما الصحية حتى وصولهما للمستشفى واستقرار حالتيهما.

حضر التكريم المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق فلقي، ومدير التمريض بصحة عسير مسفر مانع اليامي.

19 يناير 2021 - 6 جمادى الآخر 1442
07:19 PM

مدير "صحة عسير" يُكرم الممرضة "أسرار أبو راسين"

تقديرًا لجهودها في إنقاذ طفلتين من الغرق

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بندر آل عوض - عسير
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استقبل مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، بمكتبه يوم أمس، فنية التمريض أسرار إبراهيم حسن أبو راسين، ونقل لها في بداية الاستقبال شكر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تقديرًا لجهودها المُشرفة في إنقاذ طفلتين -بفضل الله- من الغرق، والمساهمة في تقديم الإسعافات الأولية لهما.

وقال "عسيري" خلال الاستقبال: "إن ما قامت به الممرضة أسرار هو جُهد مُقدر وعمل مُشرف، وإن ذلك لَأمر يستحقّ كل التقدير والثناء، ويعكس الحس النبيل الذي تتمتع به، وهو محل فخرنا واعتزازنا، ويجسد إخلاصها وتفانيها في أداء رسالة التمريض المهنية العظيمة التي لا يقيدها زمانٌ أو مكان".

عقب ذلك كرم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير فنية التمريض "أسرار أبو راسين"، سائلًا المولى القدير لها دوام التوفيق والسداد.

وكانت الممرضة أسرار أبو راسين التي تعمل في القطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط، ساهمت -بفضل الله- في إنقاذ طفلتين من الغرق في أحد الشواطئ، وقدمت لهما الإسعافات الأولية، وتابعت حالتيهما الصحية حتى وصولهما للمستشفى واستقرار حالتيهما.

حضر التكريم المساعد للصحة العامة بصحة عسير الدكتور طارق فلقي، ومدير التمريض بصحة عسير مسفر مانع اليامي.

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