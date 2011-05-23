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واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

بعد الإعلان عن مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار بإشراف أممي

شدَّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد على أن "موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن"، مؤكدا أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أمريكا"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، تعهد "بلينكن" بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن"، قائلاً إن "أمريكا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

يُشار إلى أنه في وقت سابق الأحد أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مشددًا في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان قد أعلن يوم 22 مارس الفائت مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحًا خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيُسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وحصدت تلك المبادرة ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا، كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن
سبق

شدَّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد على أن "موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن"، مؤكدا أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أمريكا"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، تعهد "بلينكن" بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن"، قائلاً إن "أمريكا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

يُشار إلى أنه في وقت سابق الأحد أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مشددًا في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان قد أعلن يوم 22 مارس الفائت مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحًا خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيُسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وحصدت تلك المبادرة ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا، كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:19 PM

واشنطن: موقف السعودية واضح في دعم الحل السلمي باليمن

بعد الإعلان عن مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار بإشراف أممي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدَّد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد على أن "موقف السعودية واضح بدعم الحل السلمي في اليمن"، مؤكدا أن "إيجاد حل شامل للنزاع في اليمن على رأس أولويات أمريكا"، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، تعهد "بلينكن" بمواصلة "العمل مع الشركاء والحلفاء لإحلال السلام في اليمن"، قائلاً إن "أمريكا تقدر التزام الحكومة اليمنية بإيجاد حل سلمي في البلاد".

يُشار إلى أنه في وقت سابق الأحد أعلن الاتحاد الأوروبي دعم جهود الرياض للتوصل إلى حل سياسي في اليمن، مشددًا في بيان على أهمية تنفيذ بنود المبادرة المتضمنة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعادة فتح الخطوط الجوية والبحرية.

يُذكر أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان قد أعلن يوم 22 مارس الفائت مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن، موضحًا خلال مؤتمر صحفي أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة".

وأضاف بأن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة، وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيُسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

وحصدت تلك المبادرة ترحيبًا عربيًّا ودوليًّا واسعًا، كما أثنت الأمم المتحدة على تلك الخطوة. وقال المتحدث باسمها، فرحان حق، إن المنظمة الدولية ترحب بمبادرة السلام السعودية، التي تتسق مع جهود الأمم المتحدة.

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