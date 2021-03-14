جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.
ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.
بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.
ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.جامعة الباحة
بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.
ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.
بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.
ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.