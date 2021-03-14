ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.

جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-14 بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً. ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442 02:52 PM

جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً قالت: يستمر التقديم حتى منتصف الشهر عبر الموقع الرسمي للجامعة





A A A





6 مشاركة

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.

ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.