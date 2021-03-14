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جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً

قالت: يستمر التقديم حتى منتصف الشهر عبر الموقع الرسمي للجامعة

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.

ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

جامعة الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً
سبق

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.

ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:52 PM

جامعة الباحة تبدأ استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونياً

قالت: يستمر التقديم حتى منتصف الشهر عبر الموقع الرسمي للجامعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
0
857

بدأت جامعة الباحة، اليوم، استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1442/ 1443هـ إلكترونياً.

ويستمر التقديم حتى 15/ 8/ 1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.

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