شاهد.. الدفاع المدني بالقنفذة يسيطر على حريق بسكن عمال

اندلع في 3 غرف والسبب تماس كهربائي

أخمدت فرق الدفاع المدني في محافظة القنفذة، حريقًا اندلع بعد ظهر اليوم في سكن شعبي لعمالة من إحدى الجنسيات العربية بجوار الجامع الكبير بالقنفذة.



وأوضح مصدر بالدفاع المدني لـ"سبق"، أن "فرق الدفاع المدني بمحافظة القنفذة باشرت بلاغًا عن اشتعال النار وحريقًا داخل سكن عمالة بأحد أحياء المحافظة".



وذكر المصدر أن الحريق امتدّ إلى داخل السكن، مخلّفًا احتراقًا بثلاث غرف من غرف المنزل المكون من دور واحد؛ بسبب تماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع انتشاره لباقي أجزاء السكن والمباني المجاورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية اللازمة، ولا يوجد إصابات ولله الحمد.



وأشار المصدر إلى احتمالية أن سبب الحريق مبدئيًّا هو التماس كهربائي في طبلون المنزل.