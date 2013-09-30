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الجمعة.. بدء تطبيق الفترة الأولى لاختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات

تستمر حتى 10 أكتوبر في 71 مقرًّا موزعة على 62 مدينة ومحافظة

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الأولى" سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 15 صفر 1442هـ حتى يوم السبت 23 صفر 1442هـ، الموافق 2- 10 أكتوبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد في (71) مقرًّا موزعة على (62) مدينة ومحافظة من محافظات المملكة، مع استمرار التسجيل في الاختبار؛ مضيفة أن الفترة "الثانية" للاختبار ستعقد خلال الفترة 7- 15 رجب 1442هـ الموافق 19- 27 فبراير 2020م؛ علمًا بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في معظم مدن ومناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أن الاختبار يعتبر مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأعد ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع؛ بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ومشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين؛ وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وحثت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذا الاختبارات، الاستعداد الجيد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة، والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار؛ حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجمعة.. بدء تطبيق الفترة الأولى لاختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات
سبق

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الأولى" سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 15 صفر 1442هـ حتى يوم السبت 23 صفر 1442هـ، الموافق 2- 10 أكتوبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد في (71) مقرًّا موزعة على (62) مدينة ومحافظة من محافظات المملكة، مع استمرار التسجيل في الاختبار؛ مضيفة أن الفترة "الثانية" للاختبار ستعقد خلال الفترة 7- 15 رجب 1442هـ الموافق 19- 27 فبراير 2020م؛ علمًا بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في معظم مدن ومناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أن الاختبار يعتبر مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأعد ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع؛ بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ومشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين؛ وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وحثت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذا الاختبارات، الاستعداد الجيد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة، والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار؛ حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:51 PM

الجمعة.. بدء تطبيق الفترة الأولى لاختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات

تستمر حتى 10 أكتوبر في 71 مقرًّا موزعة على 62 مدينة ومحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس، أن تطبيق اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات "الفترة الأولى" سيبدأ اعتبارًا من يوم الجمعة القادم 15 صفر 1442هـ حتى يوم السبت 23 صفر 1442هـ، الموافق 2- 10 أكتوبر 2020م.

وأوضحت الهيئة أن الاختبار سيعقد في (71) مقرًّا موزعة على (62) مدينة ومحافظة من محافظات المملكة، مع استمرار التسجيل في الاختبار؛ مضيفة أن الفترة "الثانية" للاختبار ستعقد خلال الفترة 7- 15 رجب 1442هـ الموافق 19- 27 فبراير 2020م؛ علمًا بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب في معظم مدن ومناطق المملكة.

وأكدت الهيئة أن الاختبار يعتبر مقياسًا موحدًا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأعد ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع؛ بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات، ومشيرة إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين؛ وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وحثت الهيئة جميع المتقدمين والمتقدمات لهذا الاختبارات، الاستعداد الجيد والاطلاع على المحتوى التعريفي والإرشادي الذي تم توفيره على الموقع الإلكتروني للمركز، إضافة إلى دخول موقع التهيئة، والتدريب الذي يهدف إلى رفع نسبة الاستعداد النفسي والمعرفي لدى المتقدمين لاختبار؛ حيث يمكن الاستفادة من البرنامج من خلال زيارة الرابط.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري آبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

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