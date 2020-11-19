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المغرب.. العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته في طنجة

لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيينه في منصبه

قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس: إنه تم العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية في مدينة طنجة.

وطبقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد "أقدم القنصل الفرنسي في المغرب دينيس فرنسوا على وضع حد لحياته داخل مكان إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة؛ حيث توجهت عناصر الشرطة المغربية المختصة، صباح اليوم، إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ".

يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين فرنسوا خلفًا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا في مدينة طنجة.

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المغرب.. العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته في طنجة
سبق

قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس: إنه تم العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية في مدينة طنجة.

وطبقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد "أقدم القنصل الفرنسي في المغرب دينيس فرنسوا على وضع حد لحياته داخل مكان إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة؛ حيث توجهت عناصر الشرطة المغربية المختصة، صباح اليوم، إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ".

يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين فرنسوا خلفًا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا في مدينة طنجة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
05:12 PM

المغرب.. العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته في طنجة

لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيينه في منصبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام مغربية، اليوم الخميس: إنه تم العثور على القنصل الفرنسي "منتحرًا" داخل مقر إقامته بالقنصلية الواقعة بشارع الحرية في مدينة طنجة.

وطبقاً لمصادر إعلامية محلية، فقد "أقدم القنصل الفرنسي في المغرب دينيس فرنسوا على وضع حد لحياته داخل مكان إقامته في القنصلية الفرنسية بمدينة طنجة؛ حيث توجهت عناصر الشرطة المغربية المختصة، صباح اليوم، إلى المكان للبحث في الملابسات المحيطة بهذا الحادث المفاجئ".

يذكر أنه لم تمض سوى فترة قصيرة على تعيين فرنسوا خلفًا للقنصل السابق تيري فلات بقنصلية فرنسا في مدينة طنجة.

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