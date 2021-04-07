بالفيديو.. اشتباك محتجين مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي احتجاجاً على الإغلاق

بعدما أغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط للمطاعم والحانات للطلبات الخارجية

اشتبك محتجون مع الشرطة أمام البرلمان الإيطالي في روما، اليوم الثلاثاء، فيما رفض العاملون بالمطاعم والأعمال الأخرى المتضررة من الإغلاق قيود كوفيد-19، وفق روسيا اليوم.

وتفصيلاً، أوردت وكالة أنباء "لا برس" الإيطالية أن أحد عناصر الشرطة أصيب بجروح في الاشتباكات، بينما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن عناصر من اليمين المتطرف انضموا للتظاهرة.

ودخلت إيطاليا إغلاقاً وطنياً لثلاثة أيام بدءاً من يوم السبت ومنعت السفر والتجمعات وزيارات الأقارب في عطلة عيد الفصح حتى يوم الاثنين.

وأغلقت المتاجر غير الضرورية وسمح فقط بعمل المطاعم والحانات للطلبات الخارجية.

