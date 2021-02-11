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بينهم موظفون بالدفاع والداخلية وأمن الدولة.. "مكافحة الفساد": التحقيق مع 411 متهماً  وإيقاف 65

التهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.. جارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهم للقضاء

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من وزارات: الدفاع والداخلية والعدل والبلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت الهيئة: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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بينهم موظفون بالدفاع والداخلية وأمن الدولة.. "مكافحة الفساد": التحقيق مع 411 متهماً  وإيقاف 65
سبق

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من وزارات: الدفاع والداخلية والعدل والبلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت الهيئة: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
12:49 PM
اخر تعديل
11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
03:50 PM

بينهم موظفون بالدفاع والداخلية وأمن الدولة.. "مكافحة الفساد": التحقيق مع 411 متهماً  وإيقاف 65

التهم تشمل الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.. جارٍ استكمال الإجراءات لإحالتهم للقضاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
34
47,141

قالت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اليوم إنها باشرت 490 جولة رقابية خلال شهر جمادي الآخرة 1442هـ وتم التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية وإيقاف 65 مواطناً ومقيماً منهم 48 موظفاً من وزارات: الدفاع والداخلية والعدل والبلدية والقروية والإسكان والتعليم والبيئة والمياه" ورئاسة أمن الدولة والغذاء والدواء والهيئة العامة للأرصاد؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة والتزوير.
وقالت الهيئة: جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لإحالتهم للقضاء.

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