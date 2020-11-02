محافظ الليث يتفقد موقع سباق الضاحية.. و"البلدية" تواصل أعمالها

يقع على كورنيش المحافظة.. وينطلق الجمعة بمشاركة 40 نادياً

وقف محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني اليوم على موقع سباق بطولة المملكة المفتوحة الأولى لاختراق الضاحية، والتي تستضيفه محافظة الليث يوم الجمعة المقبلة ممثلة في نادي الليث الرياضي، وذلك بمشاركة 40 نادياً رياضياً من مختلف مناطق المملكة.

وتجول محافظ الليث على موقع السباق، والتقى بالمسؤولين في نادي الليث الرياضي وبلدية الليث، واطمأن على سير العمل والاستعدادات لاستضافة ذلك الحدث الكبير والمهم، تحت شعار "الليث تنطلق"، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وبمشاركة هذا العدد الكبير من العدائيين في سباقات اختراق الضاحية.

ورحب محافظ الليث بجميع الأندية المشاركة، مؤكداً أن استضافة الليث للبطولة يعد فرصة كبيرة يفتخر ويسعد بها أهالي محافظة الليث جميعاً، وهي فرصة ليتعرف الضيوف على محافظة الليث ومعالمها السياحية.

من جهة أخرى، تواصل بلدية الليث أعمالها على قدم وساق لتجهيز الموقع المخصص لإقامة البطولة، حيث بدأت البلدية أعمالها منذ شهر على تهيئة موقع السباق، والذي يقع على شاطئ كورنيش الليث، حيث يعد موقعاً إستراتيجياً لإقامة مثل ذلك النوع من السباقات.

وشملت أعمال البلدية تجهيز أرضية مسار السباق على امتداد شاطئ الكورنيش الشمالي، بالإضافة إلى تهيئة المرافق والخدمات العامة من أجل تقديم خدمة مميزة لضيوف البطولة.