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أمانة جازان تكثف أعمالها الرقابية على المستودعات والمحال خلال رمضان

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحال بيع المواد الغذائية بمدينة جازان، ومدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحال المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "خياط" على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

جازان أمانة جازان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة جازان تكثف أعمالها الرقابية على المستودعات والمحال خلال رمضان
سبق

كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحال بيع المواد الغذائية بمدينة جازان، ومدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحال المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "خياط" على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:58 AM

أمانة جازان تكثف أعمالها الرقابية على المستودعات والمحال خلال رمضان

للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد

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فهد كاملي - جازان
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كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة بوكالة الخدمات والبلديات التابعة لها بمحافظات ومراكز المنطقة، أعمالها الرقابية للمستودعات ومحال بيع المواد الغذائية بمدينة جازان، ومدى تطبيقها للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان المبارك.

وفي هذا الصدد، أكد وكيل أمين منطقة جازان للخدمات الدكتور إبراهيم خياط مواصلة وكالة الخدمات والبلديات التابعة لأمانة المنطقة عملها بمتابعة مباشرة من أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان على مدار الساعة للوقوف على مدى تطبيق مستودعات ومحال المواد الغذائية وتقديم الأطعمة بالمنطقة للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد "خياط" على أن أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها، ماضية في متابعة كل ما يتعلق بصحة المستهلك ويضمن سلامته، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين والمتهاونين في تطبيق الأنظمة الصحية التي تضمن سلامة المستهلك.

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