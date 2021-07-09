ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.

أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.

المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة فهد الغبيوي سبق 2021-07-09 أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة. ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 08:32 PM

اخر تعديل 10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442 02:25 AM

المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة غدًا المتمم للـ30 من ذي القعدة لهذا العام





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أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.

ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.