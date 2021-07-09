المحكمة العليا تعلن تعذُّر رؤية هلال شهر ذي الحجة

أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.
ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.
أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.
ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.
أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.
ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.
أعلنت المحكمة العليا قبل قليل تعذُّر رؤية هلال ذي الحجة، وأن غدًا المتمم لشهر ذي القعدة.
ووفقًا لذلك يكون بعد غد الأحد أول أيام عشر ذي الحجة للعام الجاري 1442هـ، ويوافق يوم عرفة الاثنين الموافق 19/ 7/ 2021م.