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فيديو .. قردة تهاجم ابتدائية بنات في جدة

واقعة تسببت في فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن

هاجمت مجموعة من القردة مبني المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية بجدة، مما تسبب في حالات فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من انتشار وباء بين الطالبات؛ بسبب تلك القردة التي تسلقت أعمدة وأسقف المبنى.

وأوضح أولياء الأمور أنهم خاطبوا أمانة مدينة جدة، داعمين شكواهم بالمقاطع المصورة، لكن لم يصلهم أي ردّ حتى الآن.

وتواصلت "سبق" مع أمانة محافظة جدة ولم تردّ.

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فيديو .. قردة تهاجم ابتدائية بنات في جدة
سبق

هاجمت مجموعة من القردة مبني المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية بجدة، مما تسبب في حالات فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من انتشار وباء بين الطالبات؛ بسبب تلك القردة التي تسلقت أعمدة وأسقف المبنى.

وأوضح أولياء الأمور أنهم خاطبوا أمانة مدينة جدة، داعمين شكواهم بالمقاطع المصورة، لكن لم يصلهم أي ردّ حتى الآن.

وتواصلت "سبق" مع أمانة محافظة جدة ولم تردّ.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
03:09 PM

فيديو .. قردة تهاجم ابتدائية بنات في جدة

واقعة تسببت في فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
5
7,944

هاجمت مجموعة من القردة مبني المدرسة 92 الابتدائية لتعليم البنات بحي الفيصلية بجدة، مما تسبب في حالات فزع وهلع بين الطالبات ومعلماتهن.

وأبدى عدد من أولياء أمور الطالبات تخوفهم من انتشار وباء بين الطالبات؛ بسبب تلك القردة التي تسلقت أعمدة وأسقف المبنى.

وأوضح أولياء الأمور أنهم خاطبوا أمانة مدينة جدة، داعمين شكواهم بالمقاطع المصورة، لكن لم يصلهم أي ردّ حتى الآن.

وتواصلت "سبق" مع أمانة محافظة جدة ولم تردّ.

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