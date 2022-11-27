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المجمعة.. "الأمر بالمعروف" تفعّل حملتي "رب اجعل هذا البلد آمناً ومكارم الأخلاق"

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، حملة "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "مكارم الأخلاق" بالتعاون مع نادي الفيصلي في مركز حرمه التابع للمحافظة، والتي دشنهما سابقاً الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقهما الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، الشيخ شايع بن صالح البغيليل، لنادي الفيصلي؛ حيث التقى رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن عبدالمحسن المدلج، وتم استعراض أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي قدمها النادي خلال السنوات الماضية، وأوجه التعاون المستقبلية بين مراكز الهيئات والنادي.

وأبدى المدلج استعداده للتعاون في تفعيل أي برامج أو شراكة تخدم المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الرئاسة العامة ممثلة بوكالة التوعية والتوجيه، والإدارات التابعة لها في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تسعى إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وفق رسالة الرئاسة في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، وهو منهج الكتاب والسنة والعقيدة السمحة التي بينها كبار العلماء، مؤكداً متابعة واهتمام وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة لتقوم الرئاسة بمسؤولياتها ومهامها للوصول لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله–.

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المجمعة.. "الأمر بالمعروف" تفعّل حملتي "رب اجعل هذا البلد آمناً ومكارم الأخلاق"
سبق

فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، حملة "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "مكارم الأخلاق" بالتعاون مع نادي الفيصلي في مركز حرمه التابع للمحافظة، والتي دشنهما سابقاً الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقهما الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، الشيخ شايع بن صالح البغيليل، لنادي الفيصلي؛ حيث التقى رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن عبدالمحسن المدلج، وتم استعراض أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي قدمها النادي خلال السنوات الماضية، وأوجه التعاون المستقبلية بين مراكز الهيئات والنادي.

وأبدى المدلج استعداده للتعاون في تفعيل أي برامج أو شراكة تخدم المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الرئاسة العامة ممثلة بوكالة التوعية والتوجيه، والإدارات التابعة لها في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تسعى إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وفق رسالة الرئاسة في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، وهو منهج الكتاب والسنة والعقيدة السمحة التي بينها كبار العلماء، مؤكداً متابعة واهتمام وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة لتقوم الرئاسة بمسؤولياتها ومهامها للوصول لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله–.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
12:35 PM

المجمعة.. "الأمر بالمعروف" تفعّل حملتي "رب اجعل هذا البلد آمناً ومكارم الأخلاق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، حملة "ربّ اجعل هذا البلد آمناً" وحملة "مكارم الأخلاق" بالتعاون مع نادي الفيصلي في مركز حرمه التابع للمحافظة، والتي دشنهما سابقاً الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقهما الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة، الشيخ شايع بن صالح البغيليل، لنادي الفيصلي؛ حيث التقى رئيس مجلس إدارة النادي فهد بن عبدالمحسن المدلج، وتم استعراض أنشطة وبرامج المسؤولية الاجتماعية التي قدمها النادي خلال السنوات الماضية، وأوجه التعاون المستقبلية بين مراكز الهيئات والنادي.

وأبدى المدلج استعداده للتعاون في تفعيل أي برامج أو شراكة تخدم المجتمع من قبل هيئة الأمر بالمعروف.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن الرئاسة العامة ممثلة بوكالة التوعية والتوجيه، والإدارات التابعة لها في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تسعى إلى تطوير خططها وبرامجها التوعوية والوقائية وفق رسالة الرئاسة في زرع القيم الدينية والتأكيد عليها، والمحافظة على النهج القويم الذي سار عليه ولاة أمر هذه البلاد منذ تأسيسها، وهو منهج الكتاب والسنة والعقيدة السمحة التي بينها كبار العلماء، مؤكداً متابعة واهتمام وتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند المستمرة لتقوم الرئاسة بمسؤولياتها ومهامها للوصول لتطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله–.

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