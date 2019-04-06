البلطان: أبارك للأهلي بطولتهم.. وهذه رسالتي لرئيس الهلال

أكد أنهم سيعاقبون معاذ.. وكشف نواقص الفريق

بارك خالد البلطان رئيس نادي الشباب للأهلاويين انتصار فريقهم على الشباب وقال بعد المباراة:" فوز مستحق أبارك لهم ونحن لم نقدم شيئاً يشفع لنا حتى بالتعادل".

وأضاف: فريقنا ليس معداً بشكل يسمح له بالتكملة هناك نواقص في الفريق حيث لا نملك حارساً بديلاً ولاعباً في مركز ستة، وسبق أن قلت لا نملك عصاً سحرية لحل كل المشاكل و"كثر الله خيرنا " إننا نسير في الطريق الصحيح.

وزاد عن الخسارة قائلاً:"ما فيه شك خسارة كببرة بالأربعة ولكن نحن متماسكون وهي مجرد ثلاث نقاط تبقى أربع مباريات سنقاتل على مركز آسيوي".

وأضاف: إذا هم ينظرون لها على أنها بطولة فنقول مبروك على البطولة.

وعن تصاريحه السابقة ضد الأهلي قال:"متى ما توقفوا عن التقليل من نادي الشباب وبدؤوا باحترامه سنتوقف تماماً والرياضة مطلوب فيها الإثارة والاستفزاز وسنفوز عليهم ويفوزون علينا وتستمر الحياة".

وعن تعليقه على تصاريح الأمير محمد بن فيصل رئيس الهلال عن عدم عدالة المنافسة قال:"أنا رئيس ناد وأرى أن المنافسة عادلة وأقول له لو فزت على الوحدة وأحد والنصر لما تكلمت هذا الكلام وبالعكس الدوري محترم والمنافسة عادلة".

وختم حديثه متطرقاً لتصاريح حسن معاذ وقال:" اللاعب أخطأ وسنطبق عليه اللائحة وسيقدم اعتذاره".