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نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة

صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية.. الخط السنبلي

أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرّمة، بمساحة بلغت ١٩٨م٢، قام بتنفيذها 15 رساماً ورسامة.

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي؛ أن الجدارية صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية -الخط السنبلي- الذي يتوسط الآية الكريمة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسّمة على مراحل عدة على مدى 14 يوماً، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرّمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

أمانة العاصمة المقدّسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة
سبق

أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرّمة، بمساحة بلغت ١٩٨م٢، قام بتنفيذها 15 رساماً ورسامة.

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي؛ أن الجدارية صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية -الخط السنبلي- الذي يتوسط الآية الكريمة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسّمة على مراحل عدة على مدى 14 يوماً، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرّمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
11:11 AM

نفّذها 15 رساماً ورسامة.. انتهاء أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة

صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية.. الخط السنبلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة، أعمال الجدارية التشكيلية بجسر العوالي الواقع على امتداد طريق الطائف الهدا - مكة المكرّمة، بمساحة بلغت ١٩٨م٢، قام بتنفيذها 15 رساماً ورسامة.

وأوضح مدير إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدّسة المهندس موسى بن سليمان الصحبي؛ أن الجدارية صُممت باستخدام الفن التشكيلي الحديث للحروفيات العربية -الخط السنبلي- الذي يتوسط الآية الكريمة "رب اجعل هذا البلد آمناً"، حيث تجاوزت ساعات العمل بـها أكثر من 70 ساعة، مقسّمة على مراحل عدة على مدى 14 يوماً، استخدمت فيها 6 ألوان مختلفة من الدهانات الملائمة للعوامل الجوية الخارجية.

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتزيين طرق وجسور مكة المكرّمة وتوظيفها في مختلف الفنون الإبداعية وإحياء الفن التشكيلي والرسومات الهادفة في المرافق العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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