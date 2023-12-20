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القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 209 حزم قات بناقلة في القنفذة

تحريز الممنوعات المضبوطة وإحالة صاحبها إلى إدارة مكافحة المخدرات

علمت "سبق" من مصادرها أن يقظة دوريات الأمن بنقطة التفتيش الجنوبية بمحافظة القنفذة، أحبطت صباح اليوم الخميس، تهريب 209 حزمة قات مخدر حاول وافد باكستاني تهريبها داخل شاحنة، وتم تحريز الممنوعات وإحالة صاحبها إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات.

وأشارت مصادر إلى أن دوريات نقطة تفتيش الجنوبية بالمحافظة تباشر جهود الضبط الميدانية؛ اعتدادًا بمبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، منوهةً باستمرار عمليات الضبط لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة.

تهريب قات الجهات الأمنية القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 209 حزم قات بناقلة في القنفذة
سبق

علمت "سبق" من مصادرها أن يقظة دوريات الأمن بنقطة التفتيش الجنوبية بمحافظة القنفذة، أحبطت صباح اليوم الخميس، تهريب 209 حزمة قات مخدر حاول وافد باكستاني تهريبها داخل شاحنة، وتم تحريز الممنوعات وإحالة صاحبها إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات.

وأشارت مصادر إلى أن دوريات نقطة تفتيش الجنوبية بالمحافظة تباشر جهود الضبط الميدانية؛ اعتدادًا بمبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، منوهةً باستمرار عمليات الضبط لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:42 PM

القبض على وافد باكستاني حاول تهريب 209 حزم قات بناقلة في القنفذة

تحريز الممنوعات المضبوطة وإحالة صاحبها إلى إدارة مكافحة المخدرات

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علي السحاري - القنفذة
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6,497

علمت "سبق" من مصادرها أن يقظة دوريات الأمن بنقطة التفتيش الجنوبية بمحافظة القنفذة، أحبطت صباح اليوم الخميس، تهريب 209 حزمة قات مخدر حاول وافد باكستاني تهريبها داخل شاحنة، وتم تحريز الممنوعات وإحالة صاحبها إلى قسم إدارة مكافحة المخدرات.

وأشارت مصادر إلى أن دوريات نقطة تفتيش الجنوبية بالمحافظة تباشر جهود الضبط الميدانية؛ اعتدادًا بمبدأ التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، منوهةً باستمرار عمليات الضبط لكل من يقوم بعمليات تهريب تمس أمن الوطن وتخالف الأنظمة.

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