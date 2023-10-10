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الاتحاد احتاج 3 أشواط.. حتى يتعادل مع ضمك 3/3

ضمن تحضيرات الفريقين لدوري المحترفين

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الاتحاد ونظيره ضمك 3/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (ودياً)، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

لعب الفريقان المباراة من 3 أشواط لإشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة.

افتتح ضمك أهداف اللقاء عن طريق هدافه الأرجنتيني إيميليو زيلايا قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة للاتحاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفِي الشوط الثاني تقدم ضمك بالنتيجة عبر أيمن الحجيلي ليضيف زميله زيلايا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني لفريقه. واستطاع الاتحاد التعادل في الشوط الثالث عن طريق خالد السميري.

الاتحاد ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد احتاج 3 أشواط.. حتى يتعادل مع ضمك 3/3
سبق

سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الاتحاد ونظيره ضمك 3/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (ودياً)، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

لعب الفريقان المباراة من 3 أشواط لإشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة.

افتتح ضمك أهداف اللقاء عن طريق هدافه الأرجنتيني إيميليو زيلايا قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة للاتحاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفِي الشوط الثاني تقدم ضمك بالنتيجة عبر أيمن الحجيلي ليضيف زميله زيلايا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني لفريقه. واستطاع الاتحاد التعادل في الشوط الثالث عن طريق خالد السميري.

10 أكتوبر 2020 - 23 صفر 1442
09:02 PM

الاتحاد احتاج 3 أشواط.. حتى يتعادل مع ضمك 3/3

ضمن تحضيرات الفريقين لدوري المحترفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
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سيطر التعادل الإيجابي على مواجهة الاتحاد ونظيره ضمك 3/3 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم (ودياً)، ضمن استعدادات الفريقين لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

لعب الفريقان المباراة من 3 أشواط لإشراك أكبر عدد من اللاعبين خلال المواجهة.

افتتح ضمك أهداف اللقاء عن طريق هدافه الأرجنتيني إيميليو زيلايا قبل أن يعادل فهد المولد النتيجة للاتحاد وينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفِي الشوط الثاني تقدم ضمك بالنتيجة عبر أيمن الحجيلي ليضيف زميله زيلايا الهدف الثاني له والثالث لفريقه، قبل أن يحرز البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني لفريقه. واستطاع الاتحاد التعادل في الشوط الثالث عن طريق خالد السميري.

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