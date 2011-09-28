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"التعاون الإسلامي" تندد بالاعتداءات الأرمينية على أذربيجان

ذكّرت بالقرارات المطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة

ذكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بانشغال, الاعتداءات التي شنتها قوات جمهورية أرمينيا على قوات جمهورية أذربيجان في عدة مواقع من تراب جمهورية أذربيجان منتهكة بذلك وقف إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين.

وندّدت المنظمة بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية لجمهورية أرمينيا، مجددة تضامنها مع جمهورية أذربيجان، ومذكرة بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة واعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا.
وقدمت المنظمة التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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"التعاون الإسلامي" تندد بالاعتداءات الأرمينية على أذربيجان
سبق

ذكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بانشغال, الاعتداءات التي شنتها قوات جمهورية أرمينيا على قوات جمهورية أذربيجان في عدة مواقع من تراب جمهورية أذربيجان منتهكة بذلك وقف إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين.

وندّدت المنظمة بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية لجمهورية أرمينيا، مجددة تضامنها مع جمهورية أذربيجان، ومذكرة بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة واعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا.
وقدمت المنظمة التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
04:04 PM

"التعاون الإسلامي" تندد بالاعتداءات الأرمينية على أذربيجان

ذكّرت بالقرارات المطالبة بالانسحاب من الأراضي المحتلة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ذكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أنها تتابع بانشغال, الاعتداءات التي شنتها قوات جمهورية أرمينيا على قوات جمهورية أذربيجان في عدة مواقع من تراب جمهورية أذربيجان منتهكة بذلك وقف إطلاق النار ومخلفة ضحايا مدنيين.

وندّدت المنظمة بالاستفزازات والاعتداءات المتكررة للقوات العسكرية لجمهورية أرمينيا، مجددة تضامنها مع جمهورية أذربيجان، ومذكرة بقرارات ومقررات منظمة التعاون الإسلامي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتطالب بالانسحاب الكامل وغير المشروط للقوات الأرمينية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة واعتماد الحوار للتوصل إلى حل سياسي للنزاع بين البلدين على أساس احترام سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليًا.
وقدمت المنظمة التعازي لأسر الضحايا الأذربيجانيين الذين استشهدوا ولحكومة وشعب أذربيجان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

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