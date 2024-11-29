"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-11-29
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:01 AM
"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان
تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.