"الأرصاد" ينبّه من رياح نشطة وسحب رعدية على جازان

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 6 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات: أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.