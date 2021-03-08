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ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعاً مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات
سبق

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعاً مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
09:16 PM

ولي العهد وملك الأردن يستعرضان العلاقات الأخوية وأوجه التعاون في مختلف المجالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
1,959

عقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض اليوم، اجتماعاً مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد العيسى.

فيما حضر الاجتماع من الجانب الأردني صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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