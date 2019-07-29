كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية عن إجراء 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة التي أجريت خارج المركز في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي داخل و خارج المملكة. وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي قائلاً: إن المرضى كانوا يعانون من مضاعفات مختلفة كالنزيف والتسريب والتضيقات وانزلاق المعدة في فتوق الحجاب الحاجز وعودة اكتساب الوزن أو حصول خسارة وزن شديدة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وغيرها. وأضاف الدكتور العنزي: أنه تم علاج جميع الحالات بنجاح - ولله الحمد- من خلال المركز بالتعاون مع فرق مساندة متعددة التخصصات في أقسام مناظير الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النفسي وأمراض القلب والغدد الصماء والصدر والصيدلة السريرية وباقي التخصصات التي تحتاجها هذه الحالات.

سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-29 كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية عن إجراء 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة التي أجريت خارج المركز في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي داخل و خارج المملكة.



وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي قائلاً: إن المرضى كانوا يعانون من مضاعفات مختلفة كالنزيف والتسريب والتضيقات وانزلاق المعدة في فتوق الحجاب الحاجز وعودة اكتساب الوزن أو حصول خسارة وزن شديدة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وغيرها.



وأضاف الدكتور العنزي: أنه تم علاج جميع الحالات بنجاح - ولله الحمد- من خلال المركز بالتعاون مع فرق مساندة متعددة التخصصات في أقسام مناظير الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النفسي وأمراض القلب والغدد الصماء والصدر والصيدلة السريرية وباقي التخصصات التي تحتاجها هذه الحالات.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442 02:30 PM

سعود الطبية: 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة أجريت داخل وخارج المملكة.. كالنزيف والتسريب وانزلاق المعدة في فتوق





A A A





2 مشاركة

كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمركز جراحة البدانة والأمراض الاستقلابية عن إجراء 100 عملية جراحية لعلاج المضاعفات الناجمة عن عمليات البدانة التي أجريت خارج المركز في مستشفيات القطاع الخاص والحكومي داخل و خارج المملكة.



وأوضح استشاري ومدير مركز جراحة السمنة والأمراض الاستقلابية الدكتور إبراهيم العنزي قائلاً: إن المرضى كانوا يعانون من مضاعفات مختلفة كالنزيف والتسريب والتضيقات وانزلاق المعدة في فتوق الحجاب الحاجز وعودة اكتساب الوزن أو حصول خسارة وزن شديدة ونقص الفيتامينات وسوء التغذية وغيرها.



وأضاف الدكتور العنزي: أنه تم علاج جميع الحالات بنجاح - ولله الحمد- من خلال المركز بالتعاون مع فرق مساندة متعددة التخصصات في أقسام مناظير الجهاز الهضمي والتغذية العلاجية والأشعة التشخيصية والتداخلية والطب النفسي وأمراض القلب والغدد الصماء والصدر والصيدلة السريرية وباقي التخصصات التي تحتاجها هذه الحالات.