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"إيجار": وثّقنا 570 ألف عقد سكني وتجاري إلكترونيًّا منذ انطلاقتنا.. القصة 8 دقائق

سند تنفيذي لدى الجهات القضائية بلا مراجعة من طالب التنفيذ مع توقع المزيد من الإقبال

كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن توثيق نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ فيما بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1727 عقدًا إيجاريًّا، ومعدل 52 ألف عقد شهري.

كما أعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية، التي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج؛ منها 32196 خلال عام 2019م.

وأوضح برنامج "إيجار" أن "هذا التزايد في أعداد العقود الموثقة عبر الشبكة؛ يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري".

وأشار البرنامج إلى أن من المتوقع تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق؛ وبالتالي الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30% من إجمالي العقود الموثقة في شبكة إيجار.

كما يعد عقد "إيجار" الموحد سندًا تنفيذيًّا لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار، دون الحاجة للمراجعة من قِبَل طالب التنفيذ؛ وذلك للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.

ونوه "إيجار" بحرصه المستمر على رفع الوعي بالبرنامج وما يقدمه من خدمات عدة؛ مشيرًا إلى أن الجولات تضمنت ضبط العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة، أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.

برنامج إيجار وزارة الإسكان توثيق العقود منشآت الوساطة العقارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إيجار": وثّقنا 570 ألف عقد سكني وتجاري إلكترونيًّا منذ انطلاقتنا.. القصة 8 دقائق
سبق

كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن توثيق نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ فيما بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1727 عقدًا إيجاريًّا، ومعدل 52 ألف عقد شهري.

كما أعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية، التي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج؛ منها 32196 خلال عام 2019م.

وأوضح برنامج "إيجار" أن "هذا التزايد في أعداد العقود الموثقة عبر الشبكة؛ يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري".

وأشار البرنامج إلى أن من المتوقع تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق؛ وبالتالي الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30% من إجمالي العقود الموثقة في شبكة إيجار.

كما يعد عقد "إيجار" الموحد سندًا تنفيذيًّا لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار، دون الحاجة للمراجعة من قِبَل طالب التنفيذ؛ وذلك للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.

ونوه "إيجار" بحرصه المستمر على رفع الوعي بالبرنامج وما يقدمه من خدمات عدة؛ مشيرًا إلى أن الجولات تضمنت ضبط العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة، أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
08:00 PM

"إيجار": وثّقنا 570 ألف عقد سكني وتجاري إلكترونيًّا منذ انطلاقتنا.. القصة 8 دقائق

سند تنفيذي لدى الجهات القضائية بلا مراجعة من طالب التنفيذ مع توقع المزيد من الإقبال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان، عن توثيق نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ فيما بلغ المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية 1727 عقدًا إيجاريًّا، ومعدل 52 ألف عقد شهري.

كما أعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية، التي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج؛ منها 32196 خلال عام 2019م.

وأوضح برنامج "إيجار" أن "هذا التزايد في أعداد العقود الموثقة عبر الشبكة؛ يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري".

وأشار البرنامج إلى أن من المتوقع تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق؛ وبالتالي الوصول إلى توازن في الأسعار، وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30% من إجمالي العقود الموثقة في شبكة إيجار.

كما يعد عقد "إيجار" الموحد سندًا تنفيذيًّا لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار، دون الحاجة للمراجعة من قِبَل طالب التنفيذ؛ وذلك للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.

ونوه "إيجار" بحرصه المستمر على رفع الوعي بالبرنامج وما يقدمه من خدمات عدة؛ مشيرًا إلى أن الجولات تضمنت ضبط العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة، أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.

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