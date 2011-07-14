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بموافقة ملكية.. اعتماد منصة "صحة" للإجازات المرضية لموظفي الدولة

ربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتمادها

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله – على اعتماد منصة (صحة) لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.


كما وافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية ( WHO’s Self-Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم "تنظيف" اليدين وتبيين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.


وأعرب الدكتور العازمي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بموافقة ملكية.. اعتماد منصة "صحة" للإجازات المرضية لموظفي الدولة
سبق

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله – على اعتماد منصة (صحة) لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.


كما وافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية ( WHO’s Self-Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم "تنظيف" اليدين وتبيين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.


وأعرب الدكتور العازمي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
02:52 PM
اخر تعديل
14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
08:48 PM

بموافقة ملكية.. اعتماد منصة "صحة" للإجازات المرضية لموظفي الدولة

ربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتمادها

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
8
23,760

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، - حفظه الله – على اعتماد منصة (صحة) لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية والتي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة.


كما وافق المقام السامي الكريم على تأكيد استخدام أدوات منظمة الصحة العالمية ( WHO’s Self-Assesment Tool For IPC ) للتقييم الذاتي للمنشآت الصحية فيما يتعلق بتعقيم (تنظيف) اليدين، وقيام الممارسين الصحيين بتعقيم وتنظيف اليدين وفق المعايير العالمية، حيث تعد واحدة من أهم عناصر أنشطة مكافحة العدوى وتقليل انتشارها في المرافق الصحية، وأن يتم تكثيف البرامج التعليمية والتثقيفية من قبل المنشآت الصحية والتي تشجع على تعقيم "تنظيف" اليدين وتبيين مخاطر التهاون في ذلك على المريض وعلى الممارس الصحي والمنشأة الصحية.

وبهذه المناسبة رفع الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة صدور الموافقة السامية الكريمة على هذه القرارات التي تصب في رفع مستوى الجودة في الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مثمناً الاهتمام الدائم الذي توليه حكومتنا الرشيدة لتنظيم وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.


وأعرب الدكتور العازمي عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء المجلس الصحي السعودي على ما يولونه من دعم ومتابعة للأمانة العامة للمجلس والمراكز الوطنية التابعة لها، من أجل رفع مستوى وجودة الخدمات الصحية.

وأشار الدكتور العازمي إلى أن المجلس يعمل بشكل مستمر على دراسة البرامج والمبادرات التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية في المملكة، وعلى وضع المعايير العلمية والتنظيمات والخطط الصحية ومراجعتها بصفة دورية، ورفع مستوى التنسيق والتكامل بين جميع الجهات التي تقدم الخدمات الصحية.

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