أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية. جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة. وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة عبدالله العنزي سبق 2021-04-28 أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.



جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.



وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 01:51 AM

اخر تعديل 28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442 02:54 AM

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة عبر تغريدة إشادة من الدكتور آل الشيخ بـ"تويتر" منوهًا بمضامينه ورسائله





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أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.



جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.



وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".