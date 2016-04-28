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وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة

عبر تغريدة إشادة من الدكتور آل الشيخ بـ"تويتر" منوهًا بمضامينه ورسائله

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.

وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة
سبق

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.

وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
01:51 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:54 AM

وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد مُبهر وتشديد على وضوح الرؤية ويحقق طموحات السعوديين كافة

عبر تغريدة إشادة من الدكتور آل الشيخ بـ"تويتر" منوهًا بمضامينه ورسائله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
499

أشاد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ باللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظه الله - واصفًا اللقاء بـ"المبهر" من الأمير الاستثنائي والمؤكد للنهج الواضح للرؤية.

جاء ذلك في تغريدة من حسابه الرسمي بمنصة تويتر أشاد فيها بمضامين اللقاء التلفزيوني لسمو ولي العهد قال فيها : "الظهور المبهر للأمير الاستثنائي سمو سيدي ‫#ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، أكد النهج الذي سار عليه من وضوح في الرؤية وإدراك للواقع، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن، ويحقق طموحات السعوديين كافة.

وأضاف: "وهو الذي تربى في مدرسة مولاي ‫#خادم الحرمين الشريفين حفظه الله".

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