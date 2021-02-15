الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً
"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
المركز الوطني للأرصاد
سحب رعدية
الباحة
الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-15
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.
15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
11:42 AM
الباحة.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة تتواصل حتى 7 مساءً
"الوطني للأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية وتشمل 5 محافظات
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.