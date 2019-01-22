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"تعليم مكة" تُعِد خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

بمشاركة 442 موجهًا وموجهة.. وتهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي

أعدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، خطة برامج لتهيئة العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلبة في صفوفهم بعد انقطاعهم عن بيئتهم المدرسية واستمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفزة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور بمشاركة 442 موجهًا وموجهة طلابية.

وتشمل البرامج أنشطة متعددة للتهيئة انطلقت من منصتي "مدرستي" و"روضتي"؛ حيث جرى تطبيق عدد من الأنشطة، منها: أنا مشتاق، والعد التنازلي، وكيف سنلتقي؟ وأنا مشارك.. ولقاء افتراضي مع أولياء الأمور لتزويدهم بالتوجيهات المطلوبة، تلاها انطلاق برامج داخل المدرسة تتضمن استقبال الطلبة، وسلسلة إرشادات لاستخدام المرافق وفق الإجراءات، مع توعية أولياء الأمور وتوزيع الطلاب على فصولهم وتعريفهم بالمسارات الملونة في كل مدرسة، وتناولهم لوجباتهم الصحية بإشراف معلمهم، وتعريف الطلاب بالعادات الدراسية الصحيحة، وحصر الحالات النفسية والصحية والتعليمية.

وسيتابع الموجه الإرشادي للطلبة تفعيل الأنشطة التي أقرتها الخطة الإرشادية بتعليم مكة في أسابيع التهيئة لمرحلة رياض الأطفال؛ كنشاط مسرح الطفل، وأنا حذر، وأنا فنان، وأنشطة رياضية فردية، وألعاب حركية، وهدايا العودة، وشجرة الأصدقاء، ومهرجان القبعات، ومهرجان الدراجات وغيرها من الأنشطة.

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"تعليم مكة" تُعِد خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال
سبق

أعدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، خطة برامج لتهيئة العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلبة في صفوفهم بعد انقطاعهم عن بيئتهم المدرسية واستمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفزة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور بمشاركة 442 موجهًا وموجهة طلابية.

وتشمل البرامج أنشطة متعددة للتهيئة انطلقت من منصتي "مدرستي" و"روضتي"؛ حيث جرى تطبيق عدد من الأنشطة، منها: أنا مشتاق، والعد التنازلي، وكيف سنلتقي؟ وأنا مشارك.. ولقاء افتراضي مع أولياء الأمور لتزويدهم بالتوجيهات المطلوبة، تلاها انطلاق برامج داخل المدرسة تتضمن استقبال الطلبة، وسلسلة إرشادات لاستخدام المرافق وفق الإجراءات، مع توعية أولياء الأمور وتوزيع الطلاب على فصولهم وتعريفهم بالمسارات الملونة في كل مدرسة، وتناولهم لوجباتهم الصحية بإشراف معلمهم، وتعريف الطلاب بالعادات الدراسية الصحيحة، وحصر الحالات النفسية والصحية والتعليمية.

وسيتابع الموجه الإرشادي للطلبة تفعيل الأنشطة التي أقرتها الخطة الإرشادية بتعليم مكة في أسابيع التهيئة لمرحلة رياض الأطفال؛ كنشاط مسرح الطفل، وأنا حذر، وأنا فنان، وأنشطة رياضية فردية، وألعاب حركية، وهدايا العودة، وشجرة الأصدقاء، ومهرجان القبعات، ومهرجان الدراجات وغيرها من الأنشطة.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:42 PM

"تعليم مكة" تُعِد خطة العودة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

بمشاركة 442 موجهًا وموجهة.. وتهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أعدت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة، خطة برامج لتهيئة العودة الحضورية لطلاب المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، تهدف إلى تحقيق التكيف الاجتماعي لاندماج الطلبة في صفوفهم بعد انقطاعهم عن بيئتهم المدرسية واستمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفزة للطلاب ومطمئنة لأولياء الأمور بمشاركة 442 موجهًا وموجهة طلابية.

وتشمل البرامج أنشطة متعددة للتهيئة انطلقت من منصتي "مدرستي" و"روضتي"؛ حيث جرى تطبيق عدد من الأنشطة، منها: أنا مشتاق، والعد التنازلي، وكيف سنلتقي؟ وأنا مشارك.. ولقاء افتراضي مع أولياء الأمور لتزويدهم بالتوجيهات المطلوبة، تلاها انطلاق برامج داخل المدرسة تتضمن استقبال الطلبة، وسلسلة إرشادات لاستخدام المرافق وفق الإجراءات، مع توعية أولياء الأمور وتوزيع الطلاب على فصولهم وتعريفهم بالمسارات الملونة في كل مدرسة، وتناولهم لوجباتهم الصحية بإشراف معلمهم، وتعريف الطلاب بالعادات الدراسية الصحيحة، وحصر الحالات النفسية والصحية والتعليمية.

وسيتابع الموجه الإرشادي للطلبة تفعيل الأنشطة التي أقرتها الخطة الإرشادية بتعليم مكة في أسابيع التهيئة لمرحلة رياض الأطفال؛ كنشاط مسرح الطفل، وأنا حذر، وأنا فنان، وأنشطة رياضية فردية، وألعاب حركية، وهدايا العودة، وشجرة الأصدقاء، ومهرجان القبعات، ومهرجان الدراجات وغيرها من الأنشطة.

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