النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

في أول زيارة خارجية لسلطان عُمان منذ توليه مقاليد الحكم

يغادر في هذه الاثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى المملكة التي ينتظر أن يصل إليها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

"ضيف الملك سلمان"، يغادر العاصمة مسقط، نحو المملكة، رفقة وفد رفيع من المسؤولين في السلطنة.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني قُبيل الزيارة؛ إنها تأتي "تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلديْن على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّد العنزي، في تصريح صحفي على أن الزيارة تعدّ محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول إلى شراكة اقتصادية متميزة.

وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثالٌ يُحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين.

وأشار إلى تقارب رؤية 2030 السعودية، ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض
سبق

يغادر في هذه الاثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى المملكة التي ينتظر أن يصل إليها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

"ضيف الملك سلمان"، يغادر العاصمة مسقط، نحو المملكة، رفقة وفد رفيع من المسؤولين في السلطنة.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني قُبيل الزيارة؛ إنها تأتي "تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلديْن على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّد العنزي، في تصريح صحفي على أن الزيارة تعدّ محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول إلى شراكة اقتصادية متميزة.

وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثالٌ يُحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين.

وأشار إلى تقارب رؤية 2030 السعودية، ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:21 AM

شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض

في أول زيارة خارجية لسلطان عُمان منذ توليه مقاليد الحكم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
474

يغادر في هذه الاثناء سلطان عُمان هيثم بن طارق، إلى المملكة التي ينتظر أن يصل إليها في وقتٍ لاحقٍ اليوم، في أول زيارة خارجية له منذ تقلده الحكم.

"ضيف الملك سلمان"، يغادر العاصمة مسقط، نحو المملكة، رفقة وفد رفيع من المسؤولين في السلطنة.

وقال ديوان البلاط السلطاني العُماني قُبيل الزيارة؛ إنها تأتي "تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرص قيادتَي البلديْن على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع القُطرين الشقيقين".

وأشار البيان إلى أنه "سيتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون كافة التي من شأنها أن ترتقي بالبلدين إلى المستويات التي تلبي تطلعات أبنائهما وتحقق الأهداف المرسومة والغايات المنشودة في المجالات كافة؛ وصولاً لنتائج تخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتكفل حاضراً ومستقبلاً أكثر ازدهاراً ورخاءً وإشراقاً".

من جانبه، أكد سفير السعودية لدى سلطنة عُمان عبدالله العنزي؛ أن زيارة السلطان هيثم بن طارق ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدّد العنزي، في تصريح صحفي على أن الزيارة تعدّ محطة تاريخية بين البلدين لصياغة رؤية مشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وتقديم كل ما يلزم للوصول إلى شراكة اقتصادية متميزة.

وبيّن أن توافق الرؤى السياسية والاقتصادية بين المملكة والسلطنة مثالٌ يُحتذى به في المنطقة لحكمة قيادة البلدين والترابط المميز بين الشعبين.

وأشار إلى تقارب رؤية 2030 السعودية، ورؤية عُمان 2040 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل البديلة عن النفط، وزيادة الاستثمارات وتوفير مزيد من الوظائف.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,737
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,014
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,753

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

هي أضحیة.. والمشتري الضحیة!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة