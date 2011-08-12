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غيث الخيرية تسقي "ضيوف الرحمن" بربع مليون عبوة ماء باردة

في مشعرَيْ "عرفة ومزدلفة"

وزعت الجمعية الخيرية بمدركة "غيث"، أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة ضمن مشروعها "سقيا غيث لضيوف الرحمن"، في سبيل المساهمة الفاعلة المتجددة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440هـ، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال سقيا الماء البارد عليهم في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة؛ حيث شملت توزيع أكثر موقع في مشعري عرفات ومزدلفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة؛ تخفيفاً عليهم من حرارة الشمس وإرواء الظمأ، بمشاركة طاقم مدرب وفق أعلى معايير الالتزام والأهلية؛ حيث يستمر التوزيع إلى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن جمعية غيث الخيرية تقدم العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام من قارات العالم، وتسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وجميع طاعاتهم.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غيث الخيرية تسقي "ضيوف الرحمن" بربع مليون عبوة ماء باردة
سبق

وزعت الجمعية الخيرية بمدركة "غيث"، أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة ضمن مشروعها "سقيا غيث لضيوف الرحمن"، في سبيل المساهمة الفاعلة المتجددة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440هـ، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال سقيا الماء البارد عليهم في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة؛ حيث شملت توزيع أكثر موقع في مشعري عرفات ومزدلفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة؛ تخفيفاً عليهم من حرارة الشمس وإرواء الظمأ، بمشاركة طاقم مدرب وفق أعلى معايير الالتزام والأهلية؛ حيث يستمر التوزيع إلى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن جمعية غيث الخيرية تقدم العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام من قارات العالم، وتسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وجميع طاعاتهم.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
06:38 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:52 PM

غيث الخيرية تسقي "ضيوف الرحمن" بربع مليون عبوة ماء باردة

في مشعرَيْ "عرفة ومزدلفة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بعثة المشاعر المقدّسة
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وزعت الجمعية الخيرية بمدركة "غيث"، أكثر من 250 ألف عبوة ماء مبردة ضمن مشروعها "سقيا غيث لضيوف الرحمن"، في سبيل المساهمة الفاعلة المتجددة في خدمة ضيوف الرحمن خلال حج هذا العام 1440هـ، تحت إشراف لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع إلى سقيا حجاج بيت الله الحرام، والمشاركة في خدمة ضيوف الرحمن؛ من خلال سقيا الماء البارد عليهم في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة؛ حيث شملت توزيع أكثر موقع في مشعري عرفات ومزدلفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة؛ تخفيفاً عليهم من حرارة الشمس وإرواء الظمأ، بمشاركة طاقم مدرب وفق أعلى معايير الالتزام والأهلية؛ حيث يستمر التوزيع إلى نهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن جمعية غيث الخيرية تقدم العديد من البرامج والمشاريع لخدمة ضيوف الرحمن الذين قدموا لأداء مناسك الحج خلال هذا العام من قارات العالم، وتسأل الله أن يتقبل منهم حجهم وجميع طاعاتهم.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,751
10 مليارات ..

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