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بالفيديو.. الحوثيون يتركون جثث قتلاهم في أحياء الحديدة ويهربون

أظهر توغل الجيش اليمني في عمق المدينة

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على حسابها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر تناثر عدد من جثث متمردي الحوثي في المناطق التي حررها الجيش الوطني في المدينة فيما لاذوا بالفرار.

وذكرت "الألوية" أن ميليشيات الحوثي تترك جثث قتلاها في عدد من الأحياء والمباني العامة بمدينة الحديدة، موضحة أن قوات ألوية العمالقة تتوغل في عمق الحديدة وسط معارك عنيفة.

وأفادت بأن العشرات من متمردي ميليشيات الحوثي قُتلوا وأُصيب المئات منهم في معارك عنيفة مع قوات ألوية العمالقة في عدة أحياء بالحديدة.

وأضافت أن ألوية العمالقة اقتحمت الحديدة من عدة اتجاهات، وكبّدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط هروب لمجاميع من عناصرها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو.. الحوثيون يتركون جثث قتلاهم في أحياء الحديدة ويهربون
سبق

نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على حسابها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر تناثر عدد من جثث متمردي الحوثي في المناطق التي حررها الجيش الوطني في المدينة فيما لاذوا بالفرار.

وذكرت "الألوية" أن ميليشيات الحوثي تترك جثث قتلاها في عدد من الأحياء والمباني العامة بمدينة الحديدة، موضحة أن قوات ألوية العمالقة تتوغل في عمق الحديدة وسط معارك عنيفة.

وأفادت بأن العشرات من متمردي ميليشيات الحوثي قُتلوا وأُصيب المئات منهم في معارك عنيفة مع قوات ألوية العمالقة في عدة أحياء بالحديدة.

وأضافت أن ألوية العمالقة اقتحمت الحديدة من عدة اتجاهات، وكبّدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط هروب لمجاميع من عناصرها.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
05:23 PM

بالفيديو.. الحوثيون يتركون جثث قتلاهم في أحياء الحديدة ويهربون

أظهر توغل الجيش اليمني في عمق المدينة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، على حسابها في موقع فيسبوك، مقطع فيديو يظهر تناثر عدد من جثث متمردي الحوثي في المناطق التي حررها الجيش الوطني في المدينة فيما لاذوا بالفرار.

وذكرت "الألوية" أن ميليشيات الحوثي تترك جثث قتلاها في عدد من الأحياء والمباني العامة بمدينة الحديدة، موضحة أن قوات ألوية العمالقة تتوغل في عمق الحديدة وسط معارك عنيفة.

وأفادت بأن العشرات من متمردي ميليشيات الحوثي قُتلوا وأُصيب المئات منهم في معارك عنيفة مع قوات ألوية العمالقة في عدة أحياء بالحديدة.

وأضافت أن ألوية العمالقة اقتحمت الحديدة من عدة اتجاهات، وكبّدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسط هروب لمجاميع من عناصرها.

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