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#نخال_الباحه_بلا_كهرباء..قطع متكرر أضرّ المرضى ورفع لهيب الفاتورة

أهالٍ لـ"سبق": أدى إلى تلف الأطعمة والعديد من الأجهزة الكهربائية والتكييف

تضرر أهالي مركز نخال -البوابة الشمالية لمنطقة الباحة- من تكرر انقطاع التيار الكهربائي عشرات المرات يومياً في منازلهم؛ ما تسبب في تلف كثير من الأجهزة الكهربائية.

وقال عددٌ من أهالي مركز نخال بمحافظة القَرى لـ"سبق": "مركز نخال به خمسة آلاف نسمة جميعهم في معاناة دائمة مع انقطاع الكهرباء المتكرر، والذي تسبب في توقف بعض الأجهزة الطبية التي يستخدمها المرضى في منازلهم، وكذلك توقف كافة الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التبريد والثلاجات؛ الأمر الذي تسبب في تلف الأطعمة والعديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف"، مبينين: "تنقطع الكهرباء في اليوم الواحد عشر مرات، ويوجد العديد من المرضى المتضررين".

وأضافوا: "بزياراتنا لكهرباء الباحة نجد وعوداً بتشغيل محطة التحويل الجديدة منذ عدة أشهر، ولكن لا زالت الانقطاعات متكررة، وتم إنشاء خط جديد منذ عدة أشهر، وللأسف كذلك لم يتم تشغيله ولَم يطرأ تحسن على الوضع، لاسيما هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة وأصبحنا ملزمين بسداد فواتير الكهرباء العالية التي لا توازي الخدمة المقدمة من ناحية، وإصلاح الأجهزة التي أفسدتها الانقطاعات المتكررة من ناحيةٍ أخرى".

وناشد الأهالي أمير منطقة الباحة ووزير الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء؛ بالنظر في المعاناة وإلزام الشركة بخدمة توازي الاحتياج والرسوم التي تُدفع، فيما أنشؤوا وسماً بعنوان #نخال_الباحه_بلا_كهرباء ، بينوا فيه معاناتهم مع الانقطاعات.

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#نخال_الباحه_بلا_كهرباء..قطع متكرر أضرّ المرضى ورفع لهيب الفاتورة
سبق

تضرر أهالي مركز نخال -البوابة الشمالية لمنطقة الباحة- من تكرر انقطاع التيار الكهربائي عشرات المرات يومياً في منازلهم؛ ما تسبب في تلف كثير من الأجهزة الكهربائية.

وقال عددٌ من أهالي مركز نخال بمحافظة القَرى لـ"سبق": "مركز نخال به خمسة آلاف نسمة جميعهم في معاناة دائمة مع انقطاع الكهرباء المتكرر، والذي تسبب في توقف بعض الأجهزة الطبية التي يستخدمها المرضى في منازلهم، وكذلك توقف كافة الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التبريد والثلاجات؛ الأمر الذي تسبب في تلف الأطعمة والعديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف"، مبينين: "تنقطع الكهرباء في اليوم الواحد عشر مرات، ويوجد العديد من المرضى المتضررين".

وأضافوا: "بزياراتنا لكهرباء الباحة نجد وعوداً بتشغيل محطة التحويل الجديدة منذ عدة أشهر، ولكن لا زالت الانقطاعات متكررة، وتم إنشاء خط جديد منذ عدة أشهر، وللأسف كذلك لم يتم تشغيله ولَم يطرأ تحسن على الوضع، لاسيما هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة وأصبحنا ملزمين بسداد فواتير الكهرباء العالية التي لا توازي الخدمة المقدمة من ناحية، وإصلاح الأجهزة التي أفسدتها الانقطاعات المتكررة من ناحيةٍ أخرى".

وناشد الأهالي أمير منطقة الباحة ووزير الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء؛ بالنظر في المعاناة وإلزام الشركة بخدمة توازي الاحتياج والرسوم التي تُدفع، فيما أنشؤوا وسماً بعنوان #نخال_الباحه_بلا_كهرباء ، بينوا فيه معاناتهم مع الانقطاعات.

26 يوليو 2019 - 23 ذو القعدة 1440
05:30 PM

#نخال_الباحه_بلا_كهرباء..قطع متكرر أضرّ المرضى ورفع لهيب الفاتورة

أهالٍ لـ"سبق": أدى إلى تلف الأطعمة والعديد من الأجهزة الكهربائية والتكييف

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
6
2,124

تضرر أهالي مركز نخال -البوابة الشمالية لمنطقة الباحة- من تكرر انقطاع التيار الكهربائي عشرات المرات يومياً في منازلهم؛ ما تسبب في تلف كثير من الأجهزة الكهربائية.

وقال عددٌ من أهالي مركز نخال بمحافظة القَرى لـ"سبق": "مركز نخال به خمسة آلاف نسمة جميعهم في معاناة دائمة مع انقطاع الكهرباء المتكرر، والذي تسبب في توقف بعض الأجهزة الطبية التي يستخدمها المرضى في منازلهم، وكذلك توقف كافة الأجهزة الكهربائية، خاصة أجهزة التبريد والثلاجات؛ الأمر الذي تسبب في تلف الأطعمة والعديد من الأجهزة الكهربائية وأجهزة التكييف"، مبينين: "تنقطع الكهرباء في اليوم الواحد عشر مرات، ويوجد العديد من المرضى المتضررين".

وأضافوا: "بزياراتنا لكهرباء الباحة نجد وعوداً بتشغيل محطة التحويل الجديدة منذ عدة أشهر، ولكن لا زالت الانقطاعات متكررة، وتم إنشاء خط جديد منذ عدة أشهر، وللأسف كذلك لم يتم تشغيله ولَم يطرأ تحسن على الوضع، لاسيما هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة وأصبحنا ملزمين بسداد فواتير الكهرباء العالية التي لا توازي الخدمة المقدمة من ناحية، وإصلاح الأجهزة التي أفسدتها الانقطاعات المتكررة من ناحيةٍ أخرى".

وناشد الأهالي أمير منطقة الباحة ووزير الطاقة وهيئة تنظيم الكهرباء؛ بالنظر في المعاناة وإلزام الشركة بخدمة توازي الاحتياج والرسوم التي تُدفع، فيما أنشؤوا وسماً بعنوان #نخال_الباحه_بلا_كهرباء ، بينوا فيه معاناتهم مع الانقطاعات.

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