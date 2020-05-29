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صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني

سبق وأن اختير أفضل حارس في الدوري

كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي سبق اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية.

وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب".

وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة".

وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني.

الهلال الشباب

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني
سبق

كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي سبق اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية.

وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب".

وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة".

وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
11:58 PM

صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني

سبق وأن اختير أفضل حارس في الدوري

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي سبق اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية.

وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب".

وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة".

وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني.

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