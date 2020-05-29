صحيفة"delfi" الليتوانية: "الهلال" و"الشباب" مهتمان بضم حارس "كلوج" الروماني

سبق وأن اختير أفضل حارس في الدوري

كشفت تقارير صحفية ليتوانية عن اهتمام ناديي الهلال والشباب بضم حارس مرمى كلوج الروماني، الحارس الليتواني جيدريوس أرلاوسكيس، الذي سبق اختياره كأفضل حارس في البطولة الرومانية.

وقالت صحيفة "delfi" الليتوانية: إن "الحارس الذي ينتهي تعاقده الصيف الحالي مع ناديه الروماني محل اهتمام من قبل الهلال والشباب".

وأضافت: إن "مسؤولي كلوج سيجلسون مع الحارس لأجل الاستجابة لطلباته للبقاء مع الفريق في الفترة المقبلة".

وسبق للحارس أرلاوسكيس "32" عاماً أن لعب لأندية روبن كازان الروسي، وستيوا بوخارست الروماني، وواتفورد الإنجليزي، واسبانيول الإسباني وكلوج الروماني.