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لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

انضم المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الاثنين، إلى صفوف فريق نادي أيك أثينا اليوناني.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط محترف فريق النصر السابق لمدة عامين في صفقة انتقال حر.
وكان أمرابط انتهت علاقته مع نادي النصر مع نهاية الموسم الماضي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الأصفر .
ويقود الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي السابق الفريق اليوناني "فنياً".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني
سبق

انضم المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الاثنين، إلى صفوف فريق نادي أيك أثينا اليوناني.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط محترف فريق النصر السابق لمدة عامين في صفقة انتقال حر.
وكان أمرابط انتهت علاقته مع نادي النصر مع نهاية الموسم الماضي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الأصفر .
ويقود الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي السابق الفريق اليوناني "فنياً".

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
06:21 PM

لمدة عامين في صفقة انتقال حر.. "أمرابط" من النصر إلى أيك أثينا اليوناني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,875

انضم المغربي نور الدين أمرابط، اليوم الاثنين، إلى صفوف فريق نادي أيك أثينا اليوناني.

وأعلن النادي اليوناني تعاقده مع المغربي نور الدين أمرابط محترف فريق النصر السابق لمدة عامين في صفقة انتقال حر.
وكان أمرابط انتهت علاقته مع نادي النصر مع نهاية الموسم الماضي بعد 3 مواسم قضاها في صفوف الأصفر .
ويقود الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب النادي الأهلي السابق الفريق اليوناني "فنياً".

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