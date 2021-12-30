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رئيس بلدية صامطة يتابع ميدانيًا التزام المحال التجارية بالبروتوكولات الوقائية من "كورونا"

تشمل تطبيق قرار"الداخلية" بالتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة وارتداء الكمامات

قام رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي اليوم الخميس بجولة ميدانية للوقوف على المحال التجارية ومنافذ بيع الأطعمة لمتابعة مدى التزامهم بتطبيق قرار وزارة الداخلية المتضمن العمل بالتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة والالتزام بارتداء الكمامات والتقيد بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس.

ووقف رئيس بلدية المحافظة على عددٍ من مراكز التسوق لمتابعة تطبيقهم لكل الإجراءات الاحترازية من تأمين ملصقات التباعد وتوفير المعقمات والكمامات وكذلك الإرشادات الوقائية موجهًا بتكثيف الجولات الرقابية والوقوف من قِبل الأقسام المختصة في البلدية على المحال التجارية والمولات ومتابعتها وتطبيق كل الأنظمة واللوائح بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي أن الجولات الرقابية تأتي للوقوف الميداني لرصد كل من يخالف أو يتهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والعمل بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامات والتي بدأ العمل بها من صباح هذا اليوم الخميس ولن تتهاون البلدية بتطبيق لوائح الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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رئيس بلدية صامطة يتابع ميدانيًا التزام المحال التجارية بالبروتوكولات الوقائية من "كورونا"
سبق

قام رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي اليوم الخميس بجولة ميدانية للوقوف على المحال التجارية ومنافذ بيع الأطعمة لمتابعة مدى التزامهم بتطبيق قرار وزارة الداخلية المتضمن العمل بالتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة والالتزام بارتداء الكمامات والتقيد بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس.

ووقف رئيس بلدية المحافظة على عددٍ من مراكز التسوق لمتابعة تطبيقهم لكل الإجراءات الاحترازية من تأمين ملصقات التباعد وتوفير المعقمات والكمامات وكذلك الإرشادات الوقائية موجهًا بتكثيف الجولات الرقابية والوقوف من قِبل الأقسام المختصة في البلدية على المحال التجارية والمولات ومتابعتها وتطبيق كل الأنظمة واللوائح بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي أن الجولات الرقابية تأتي للوقوف الميداني لرصد كل من يخالف أو يتهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والعمل بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامات والتي بدأ العمل بها من صباح هذا اليوم الخميس ولن تتهاون البلدية بتطبيق لوائح الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
11:58 PM

رئيس بلدية صامطة يتابع ميدانيًا التزام المحال التجارية بالبروتوكولات الوقائية من "كورونا"

تشمل تطبيق قرار"الداخلية" بالتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة وارتداء الكمامات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قام رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي اليوم الخميس بجولة ميدانية للوقوف على المحال التجارية ومنافذ بيع الأطعمة لمتابعة مدى التزامهم بتطبيق قرار وزارة الداخلية المتضمن العمل بالتباعد في الأماكن المغلقة والمفتوحة والالتزام بارتداء الكمامات والتقيد بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الخميس.

ووقف رئيس بلدية المحافظة على عددٍ من مراكز التسوق لمتابعة تطبيقهم لكل الإجراءات الاحترازية من تأمين ملصقات التباعد وتوفير المعقمات والكمامات وكذلك الإرشادات الوقائية موجهًا بتكثيف الجولات الرقابية والوقوف من قِبل الأقسام المختصة في البلدية على المحال التجارية والمولات ومتابعتها وتطبيق كل الأنظمة واللوائح بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

ومن جانب آخر، أوضح رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس أحمد بن عبدالله حكمي أن الجولات الرقابية تأتي للوقوف الميداني لرصد كل من يخالف أو يتهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والعمل بالتباعد والالتزام بارتداء الكمامات والتي بدأ العمل بها من صباح هذا اليوم الخميس ولن تتهاون البلدية بتطبيق لوائح الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

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