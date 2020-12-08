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بالفيديو.. تمساح يهاجم أنثاه لـ"أغرب سبب بعالم الحيوان"

هذا رأي العلم في الواقعة

كانت أنثى التمساح "بروس" ترقد بهدوء على البيض على ضفة النهر بغابة أسترالية، حين اقترب منها زوجها "بيج نك"، وفجأة شن الزوج أعنف هجوم عليها، محاولاً الإمساك برقبتها بين فكيه، لكنها استطاعت الهرب مبتعدة وهي بحالة من الذهول والدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث هذا المشهد الغريب يوم 4 ديسمبر الجاري، في غابة دينتري المطيرة على

الساحل الشرقي لولاية كوينزلاند الأسترالية، والتقطه ديفيد وايت، صاحب شركة للرحلات البحرية بأستراليا.

ويظهر الفيديو أنثى التمساح وهي ترقد متكاسلة في ضوء الشمس قرب عشها على ضفة النهر، بينما كان تمساح المياه المالحة الضخم "بيج نك" يتحرك بهدوء في المياه الخضراء العكرة خلفها، بينما كانت عيناه تتابعان أنثاه بجذعها المتقشر، وفجأة انطلق التمساح الضخم من الماء وهجم على الأنثى وعضها محاولاً إغلاق فكيه على رقبتها، لكنها تمكنت من الانسلاخ من بين فكيه بعيدًا، وهنا توقف الهجوم.

وفي الفيديو نسمع صوت وايت وهو يقول: "يا إلهي إنه يهاجمها".

ونقل موقع "ستوري فول" عن وايت قوله: إنه لا يعرف سبب هجوم "بيج نك" على "بروس"، لكنه يعتقد أنه ربما كان تصرف بدافع الغيرة، حيث شوهدت الأنثى مؤخرًا مع تمساح آخر يطلق عليه "سكارفيس"، وأضاف: "على مدى 23 عامًا، لم أشهد

تمساحًا يهاجم أنثاه بهذا العنف".

وحسب "وايت": حدثت معركة بين التمساحين "بيج نك" و"سكارفيس" عام 2019، واصفًا "بيج نك" بأنه تمساح عنيف، ينصح بعدم العبث معه.


هل تغار الحيوانات؟

نعرف أن الإنسان يغار على كل ما يملكه ويحبه، لكن حسب تقرير على موقع "لايف ساينس" للأخبار العلمية، فقد كافح العلماء

طويلاً لدراسة واكتشاف العواطف لدى الحيوانات، وقد بدأت الأبحاث تشير إلى أن الغيرة عاطفة "بدائية" يشترك فيها كل من

الانسان وبعض الحيوانات ومن أبرزها الكلاب والقرود.

أنثى التمساح غابة أسترالية

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بالفيديو.. تمساح يهاجم أنثاه لـ"أغرب سبب بعالم الحيوان"
سبق

كانت أنثى التمساح "بروس" ترقد بهدوء على البيض على ضفة النهر بغابة أسترالية، حين اقترب منها زوجها "بيج نك"، وفجأة شن الزوج أعنف هجوم عليها، محاولاً الإمساك برقبتها بين فكيه، لكنها استطاعت الهرب مبتعدة وهي بحالة من الذهول والدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث هذا المشهد الغريب يوم 4 ديسمبر الجاري، في غابة دينتري المطيرة على

الساحل الشرقي لولاية كوينزلاند الأسترالية، والتقطه ديفيد وايت، صاحب شركة للرحلات البحرية بأستراليا.

ويظهر الفيديو أنثى التمساح وهي ترقد متكاسلة في ضوء الشمس قرب عشها على ضفة النهر، بينما كان تمساح المياه المالحة الضخم "بيج نك" يتحرك بهدوء في المياه الخضراء العكرة خلفها، بينما كانت عيناه تتابعان أنثاه بجذعها المتقشر، وفجأة انطلق التمساح الضخم من الماء وهجم على الأنثى وعضها محاولاً إغلاق فكيه على رقبتها، لكنها تمكنت من الانسلاخ من بين فكيه بعيدًا، وهنا توقف الهجوم.

وفي الفيديو نسمع صوت وايت وهو يقول: "يا إلهي إنه يهاجمها".

ونقل موقع "ستوري فول" عن وايت قوله: إنه لا يعرف سبب هجوم "بيج نك" على "بروس"، لكنه يعتقد أنه ربما كان تصرف بدافع الغيرة، حيث شوهدت الأنثى مؤخرًا مع تمساح آخر يطلق عليه "سكارفيس"، وأضاف: "على مدى 23 عامًا، لم أشهد

تمساحًا يهاجم أنثاه بهذا العنف".

وحسب "وايت": حدثت معركة بين التمساحين "بيج نك" و"سكارفيس" عام 2019، واصفًا "بيج نك" بأنه تمساح عنيف، ينصح بعدم العبث معه.


هل تغار الحيوانات؟

نعرف أن الإنسان يغار على كل ما يملكه ويحبه، لكن حسب تقرير على موقع "لايف ساينس" للأخبار العلمية، فقد كافح العلماء

طويلاً لدراسة واكتشاف العواطف لدى الحيوانات، وقد بدأت الأبحاث تشير إلى أن الغيرة عاطفة "بدائية" يشترك فيها كل من

الانسان وبعض الحيوانات ومن أبرزها الكلاب والقرود.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
04:42 PM

بالفيديو.. تمساح يهاجم أنثاه لـ"أغرب سبب بعالم الحيوان"

هذا رأي العلم في الواقعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
9
21,805

كانت أنثى التمساح "بروس" ترقد بهدوء على البيض على ضفة النهر بغابة أسترالية، حين اقترب منها زوجها "بيج نك"، وفجأة شن الزوج أعنف هجوم عليها، محاولاً الإمساك برقبتها بين فكيه، لكنها استطاعت الهرب مبتعدة وهي بحالة من الذهول والدهشة.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، حدث هذا المشهد الغريب يوم 4 ديسمبر الجاري، في غابة دينتري المطيرة على

الساحل الشرقي لولاية كوينزلاند الأسترالية، والتقطه ديفيد وايت، صاحب شركة للرحلات البحرية بأستراليا.

ويظهر الفيديو أنثى التمساح وهي ترقد متكاسلة في ضوء الشمس قرب عشها على ضفة النهر، بينما كان تمساح المياه المالحة الضخم "بيج نك" يتحرك بهدوء في المياه الخضراء العكرة خلفها، بينما كانت عيناه تتابعان أنثاه بجذعها المتقشر، وفجأة انطلق التمساح الضخم من الماء وهجم على الأنثى وعضها محاولاً إغلاق فكيه على رقبتها، لكنها تمكنت من الانسلاخ من بين فكيه بعيدًا، وهنا توقف الهجوم.

وفي الفيديو نسمع صوت وايت وهو يقول: "يا إلهي إنه يهاجمها".

ونقل موقع "ستوري فول" عن وايت قوله: إنه لا يعرف سبب هجوم "بيج نك" على "بروس"، لكنه يعتقد أنه ربما كان تصرف بدافع الغيرة، حيث شوهدت الأنثى مؤخرًا مع تمساح آخر يطلق عليه "سكارفيس"، وأضاف: "على مدى 23 عامًا، لم أشهد

تمساحًا يهاجم أنثاه بهذا العنف".

وحسب "وايت": حدثت معركة بين التمساحين "بيج نك" و"سكارفيس" عام 2019، واصفًا "بيج نك" بأنه تمساح عنيف، ينصح بعدم العبث معه.


هل تغار الحيوانات؟

نعرف أن الإنسان يغار على كل ما يملكه ويحبه، لكن حسب تقرير على موقع "لايف ساينس" للأخبار العلمية، فقد كافح العلماء

طويلاً لدراسة واكتشاف العواطف لدى الحيوانات، وقد بدأت الأبحاث تشير إلى أن الغيرة عاطفة "بدائية" يشترك فيها كل من

الانسان وبعض الحيوانات ومن أبرزها الكلاب والقرود.

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