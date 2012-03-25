توجيه بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية بالمساجد مع بقاء تعليق المحاضرات والدروس

في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بالسماح بإلقاء الكلمات الوعظية في المساجد والجوامع وبمدة لا تتجاوز 10 دقائق، مع بقاء تعليق الدروس والمحاضرات "عن بُعد".

جاء ذلك في تعميم أصدره الوزير لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة للعمل بموجبه، مع التأكيد على منسوبي المساجد بمراعاة الأخذ بكل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة؛ لضمان سلامة مرتادي بيوت الله.