النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة

احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.

"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة
سبق

احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.

"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442
11:45 PM

"البجالي" يحتفل بزواجه في جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
329

احتفل المهندس محمد بن سعيد بن بسيس البجالي؛ مساء أمس بزواجه من كريمة سليم البجالي بمحافظة جدة، وسط حضور عدد محدود من الأقارب والزملاء؛ نظراً للظروف الراهنة.

"سبق" تبارك لأسرة “ البجالي " وللعروسين، وتتمنّى لهما التوفيق والسعادة الزوجية الدائمة والذرية الصالحة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,272
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,208
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,530
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,062

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر
الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

الذكاءُ يزدادُ قُوَّةً!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة