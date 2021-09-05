النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة سبق الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة سبق المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي
سبق

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة سبق الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة سبق المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:57 PM

تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
170

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة سبق الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة سبق المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,379
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,550
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,789
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,785

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة