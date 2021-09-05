تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة سبق الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة سبق المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .