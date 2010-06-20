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"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17
سبق

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
11:55 PM

"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
9
11,430

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.

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