"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17

قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.
"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
"التحالف": تدمير 6 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.. والمجموع 17
قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت ست طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وأوضحت قيادة التحالف أنه تم تدمير ما مجموعه 17 طائرة بدون طيار مفخخة، أُطلقت هذا اليوم.