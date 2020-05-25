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بالفيديو.. قراءة مميزة لـ"الوهيبي" في أكبر مساجد صربيا

خلال مشاركته في برنامج الإمامة لوزارة الشؤون الإسلامية

يترنّم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو لجنة التحكيم في عدد من المسابقات الدولية والمحلية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال مشاركته ببرنامج الإمامة في رمضان في جمهورية صربيا، في قراءة أسرت قلوب الصربيين الذين توافدوا بالمئات للصلاة مع في أكبر جامع بالعاصمة.

ويواصل الدكتور "الوهيبي" برنامجه الدعوي المصاحب لبرنامج الإمامة الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه في مختلف دول العالم، حيث ألقى العديد من الكلمات وخطب الجمعة في عدد من مساجد وجوامع صربيا تركزت في مجملها على الحث على اغتنام أيام الشهر الكريم ونشر العقيدة الصحيحة والترغيب في نوافل العبادات وفي فقه المعاملات إلى جانب تعليم الناشئة قراءة القرآن الكريم وفنون التلاوة.

ويعد الدكتور حمد الوهيبي أحد القراء المميزين في برنامج الإمامة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحفظ القرآن الكريم في سن الرابعة عشرة من عمره على يد الشيخ محمد الصبيح أحد أئمة المساجد في الرياض، وحصل على إجازات لعدد من القراء، كما حصل على دبلوم عالٍ في القراءات السبعة، وتقلّد العديد من المناصب القيادية في تحكيم المسابقات القرآنية كان آخرها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ40، ومسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية في دورتها الـ21.

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بالفيديو.. قراءة مميزة لـ"الوهيبي" في أكبر مساجد صربيا
سبق

يترنّم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو لجنة التحكيم في عدد من المسابقات الدولية والمحلية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال مشاركته ببرنامج الإمامة في رمضان في جمهورية صربيا، في قراءة أسرت قلوب الصربيين الذين توافدوا بالمئات للصلاة مع في أكبر جامع بالعاصمة.

ويواصل الدكتور "الوهيبي" برنامجه الدعوي المصاحب لبرنامج الإمامة الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه في مختلف دول العالم، حيث ألقى العديد من الكلمات وخطب الجمعة في عدد من مساجد وجوامع صربيا تركزت في مجملها على الحث على اغتنام أيام الشهر الكريم ونشر العقيدة الصحيحة والترغيب في نوافل العبادات وفي فقه المعاملات إلى جانب تعليم الناشئة قراءة القرآن الكريم وفنون التلاوة.

ويعد الدكتور حمد الوهيبي أحد القراء المميزين في برنامج الإمامة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحفظ القرآن الكريم في سن الرابعة عشرة من عمره على يد الشيخ محمد الصبيح أحد أئمة المساجد في الرياض، وحصل على إجازات لعدد من القراء، كما حصل على دبلوم عالٍ في القراءات السبعة، وتقلّد العديد من المناصب القيادية في تحكيم المسابقات القرآنية كان آخرها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ40، ومسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية في دورتها الـ21.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
02:47 PM
اخر تعديل
25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
05:30 PM

بالفيديو.. قراءة مميزة لـ"الوهيبي" في أكبر مساجد صربيا

خلال مشاركته في برنامج الإمامة لوزارة الشؤون الإسلامية

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
4,370

يترنّم الأستاذ الدكتور حمد بن محمد الوهيبي عضو لجنة التحكيم في عدد من المسابقات الدولية والمحلية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال مشاركته ببرنامج الإمامة في رمضان في جمهورية صربيا، في قراءة أسرت قلوب الصربيين الذين توافدوا بالمئات للصلاة مع في أكبر جامع بالعاصمة.

ويواصل الدكتور "الوهيبي" برنامجه الدعوي المصاحب لبرنامج الإمامة الذي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذه في مختلف دول العالم، حيث ألقى العديد من الكلمات وخطب الجمعة في عدد من مساجد وجوامع صربيا تركزت في مجملها على الحث على اغتنام أيام الشهر الكريم ونشر العقيدة الصحيحة والترغيب في نوافل العبادات وفي فقه المعاملات إلى جانب تعليم الناشئة قراءة القرآن الكريم وفنون التلاوة.

ويعد الدكتور حمد الوهيبي أحد القراء المميزين في برنامج الإمامة، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في التفسير في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحفظ القرآن الكريم في سن الرابعة عشرة من عمره على يد الشيخ محمد الصبيح أحد أئمة المساجد في الرياض، وحصل على إجازات لعدد من القراء، كما حصل على دبلوم عالٍ في القراءات السبعة، وتقلّد العديد من المناصب القيادية في تحكيم المسابقات القرآنية كان آخرها مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية في دورتها الـ40، ومسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان المحلية في دورتها الـ21.

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