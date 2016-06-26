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في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة

تختتم غداً مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة بمشاركة 16 منتخباً وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب السنغال مع منتخب العراق، ومنتخب لبنان مع نظيره جزر القمر، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
ويحتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا العراق وجزر القمر بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب لبنان دون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره اليمني، بينما تقام مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تونس والسعودية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويقتسم منتخبا السعودية وتونس صدارة المجموعة بـ 6 نقاط لكل منهما، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان دون رصيد حتى الآن.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة
سبق

تختتم غداً مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة بمشاركة 16 منتخباً وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب السنغال مع منتخب العراق، ومنتخب لبنان مع نظيره جزر القمر، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
ويحتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا العراق وجزر القمر بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب لبنان دون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره اليمني، بينما تقام مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تونس والسعودية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويقتسم منتخبا السعودية وتونس صدارة المجموعة بـ 6 نقاط لكل منهما، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان دون رصيد حتى الآن.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
07:53 PM

في ختام دور المجموعات لبطولة كأس العرب .. تونس والسعودية في لقاء الإثارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تختتم غداً مباريات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، التي تقام في القاهرة بمشاركة 16 منتخباً وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.
وفي المجموعة الثالثة يلتقي منتخب السنغال مع منتخب العراق، ومنتخب لبنان مع نظيره جزر القمر، في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.
ويحتل منتخب السنغال صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا العراق وجزر القمر بـ 3 نقاط لكل منهما، ثم منتخب لبنان دون رصيد.
وفي المجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوزبكستان مع نظيره اليمني، بينما تقام مباراة أخرى تجمع بين منتخبي تونس والسعودية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ويقتسم منتخبا السعودية وتونس صدارة المجموعة بـ 6 نقاط لكل منهما، يليهما منتخبا اليمن وأوزبكستان دون رصيد حتى الآن.

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