النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 499 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 877 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الغزواني" شاب سعودي يدعم الأطفال بـ 131 عملية جراحية خلال 360 يومًا

جامعة جازان تعلن عن فخرها به كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد

أعلنت جامعة جازان عبر حسابها على تويتر عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها بالأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، الدكتور سلمان بن مفرح الغزواني، ومؤسس برنامج جراحة أورام الأطفال بمنطقة جازان، والذي اختارته وزارة الصحة كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد بجازان.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور أنور مكين، أن جامعة جازان ممثلة بكلية الطب تعبر عن اعتزازها بما يحققه منسوبوها من منجزات في المجال الطبي والرعاية الصحية، كما ثمّن دعم رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تفخر بالشراكة المتميزة والفاعلة مع القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفًا أن ما يقدمه أساتذة الكلية من دعم للقطاع الصحي يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المنجزات التي تشكل إضافة نوعية في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور سلمان الغزواني حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة، والزمالة الفرنسية في تخصص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، ومتخصص في الجراحة الدقيقة بالمناظير والروبوت، وحقق العديد من المنجزات من أبرزها دعم الأطفال بـ131 عملية جراحية خلال 360 يومًا، حيث أجرى أول عملية استئصال ورم "أرومي" لطفلة بمنطقة جازان، كما أجرى أكثر من 52 عملية قسطرة وريدية قلبية للأطفال للعلاج الكيماوي وقسطرة بريتونية للغسيل الكلوي بالمنظار، كما أجرى استئصالًا لأكثر من تسعة أورام صلبة للأطفال بشكل كامل، وأجرى العديد من العمليات المعقدة لعلاج وإصلاح العيوب الخلقية النادرة للأطفال الخدج بمنطقة جازان، وقام بأكثر من 70 عملية مناظير وخزع تشخيصية للأورام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الغزواني" شاب سعودي يدعم الأطفال بـ 131 عملية جراحية خلال 360 يومًا
سبق

أعلنت جامعة جازان عبر حسابها على تويتر عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها بالأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، الدكتور سلمان بن مفرح الغزواني، ومؤسس برنامج جراحة أورام الأطفال بمنطقة جازان، والذي اختارته وزارة الصحة كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد بجازان.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور أنور مكين، أن جامعة جازان ممثلة بكلية الطب تعبر عن اعتزازها بما يحققه منسوبوها من منجزات في المجال الطبي والرعاية الصحية، كما ثمّن دعم رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تفخر بالشراكة المتميزة والفاعلة مع القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفًا أن ما يقدمه أساتذة الكلية من دعم للقطاع الصحي يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المنجزات التي تشكل إضافة نوعية في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور سلمان الغزواني حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة، والزمالة الفرنسية في تخصص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، ومتخصص في الجراحة الدقيقة بالمناظير والروبوت، وحقق العديد من المنجزات من أبرزها دعم الأطفال بـ131 عملية جراحية خلال 360 يومًا، حيث أجرى أول عملية استئصال ورم "أرومي" لطفلة بمنطقة جازان، كما أجرى أكثر من 52 عملية قسطرة وريدية قلبية للأطفال للعلاج الكيماوي وقسطرة بريتونية للغسيل الكلوي بالمنظار، كما أجرى استئصالًا لأكثر من تسعة أورام صلبة للأطفال بشكل كامل، وأجرى العديد من العمليات المعقدة لعلاج وإصلاح العيوب الخلقية النادرة للأطفال الخدج بمنطقة جازان، وقام بأكثر من 70 عملية مناظير وخزع تشخيصية للأورام.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443
03:23 PM

"الغزواني" شاب سعودي يدعم الأطفال بـ 131 عملية جراحية خلال 360 يومًا

جامعة جازان تعلن عن فخرها به كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد

A A A
فهد كاملي - الرياض
1
1,462

أعلنت جامعة جازان عبر حسابها على تويتر عن اعتزازها وفخرها بجهود طلبتها ومنسوبيها، حيث عبرت عن فخرها بالأستاذ المساعد بقسم الجراحة بكلية الطب، الدكتور سلمان بن مفرح الغزواني، ومؤسس برنامج جراحة أورام الأطفال بمنطقة جازان، والذي اختارته وزارة الصحة كأحد أفضل الأطباء المتميزين للعام 2020 بمستشفى الملك فهد بجازان.

وأوضح عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور أنور مكين، أن جامعة جازان ممثلة بكلية الطب تعبر عن اعتزازها بما يحققه منسوبوها من منجزات في المجال الطبي والرعاية الصحية، كما ثمّن دعم رئيس الجامعة، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، وتوجيهاته المستمرة ببذل أقصى الجهد لخدمة المنطقة والوطن عمومًا.

وأوضح "مكين" أن الكلية تفخر بالشراكة المتميزة والفاعلة مع القطاع الصحي بالمنطقة، مضيفًا أن ما يقدمه أساتذة الكلية من دعم للقطاع الصحي يدعو للفخر والاعتزاز بهذه المنجزات التي تشكل إضافة نوعية في العديد من المجالات التدريبية والتعليمية والبحثية والطبية، في المنشآت التابعة لوزارة الصحة.

يذكر أن الدكتور سلمان الغزواني حاصل على البورد الفرنسي في الجراحة العامة، والزمالة الفرنسية في تخصص جراحة الأطفال وحديثي الولادة، ومتخصص في الجراحة الدقيقة بالمناظير والروبوت، وحقق العديد من المنجزات من أبرزها دعم الأطفال بـ131 عملية جراحية خلال 360 يومًا، حيث أجرى أول عملية استئصال ورم "أرومي" لطفلة بمنطقة جازان، كما أجرى أكثر من 52 عملية قسطرة وريدية قلبية للأطفال للعلاج الكيماوي وقسطرة بريتونية للغسيل الكلوي بالمنظار، كما أجرى استئصالًا لأكثر من تسعة أورام صلبة للأطفال بشكل كامل، وأجرى العديد من العمليات المعقدة لعلاج وإصلاح العيوب الخلقية النادرة للأطفال الخدج بمنطقة جازان، وقام بأكثر من 70 عملية مناظير وخزع تشخيصية للأورام.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,899
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,407
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,668
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,468

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة