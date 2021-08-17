"واشنطن بوست": بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية قادمة من كابل

آلاف المدنيين استماتوا على الفِرار من أفغانستان.. بعد سيطرة طالبان

كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الثلاثاء، عن العثور على بقايا بشرية بعجلة طائرة عسكرية أمريكية بعد هبوطها بإحدى الدول قادمة من كابل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الموضوع إن الأشلاء البشرية تم العثور عليها في عجلة طائرة من طراز C-17 تابعة لسلاح الجو الأمريكي من مطار كابل أمس الإثنين.

وأعلن طاقم الطائرة حالة طوارئ أثناء الإقلاع من مطار العاصمة الأفغانية بعد عرقلة سحب عجلة الهبوط، وعثر فيها على بقايا بشرية لاحقاً.

وقال اثنان من المسؤولين، إن الاكتشاف جاء بعد تحويل الطائرة إلى موقع آخر وهبطت هناك.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الطائرة المعنية هي نفسها التي تمّ تصويرها في مقاطع فيديو انتشر على نطاق واسع ويظهر على ما يبدو أنهما شخصان يسقطان من طائرة C-17 أثناء مغادرتها المطار.

وعبّر مسؤول رابع عن اعتقاده أن أشخاصاً سقطوا "بلا شك" من الطائرة، وأن الفيديو حقيقي.

واحتشد آلاف المدنيين المستميتين على الفِرار من أفغانستان في مطار كابل يومَي الأحد والإثنين بعد سيطرة حركة "طالبان" على المدينة، ما دفع الجيش الأمريكي إلى تعليق عمليات الإجلاء.

وتدفقت حشود على المطار، ومن بينهم مَن تعلّق بطائرة نقل عسكرية أمريكية، بينما كانت تسير على المدرج.