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المغرب تسجِّل 4096 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة

الفيروس أصاب 1274 لبنانيًّا و598 جزائريًّا في آخر 24 ساعة

سجَّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 388.184 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت "الصحة المغربية" أنها سجَّلت 57 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341.685.

وسجَّلت لبنان 1274 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 140409 إصابات.

وذكرت "الصحة اللبنانية" اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 94199، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1149 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

كما سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 90014 إصابة.

وأوضحت "الصحة الجزائرية" أنها سجّلت أيضًا 15 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجِّل 4096 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة
سبق

سجَّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 388.184 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت "الصحة المغربية" أنها سجَّلت 57 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341.685.

وسجَّلت لبنان 1274 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 140409 إصابات.

وذكرت "الصحة اللبنانية" اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 94199، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1149 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

كما سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 90014 إصابة.

وأوضحت "الصحة الجزائرية" أنها سجّلت أيضًا 15 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.

09 ديسمبر 2020 - 24 ربيع الآخر 1442
10:52 PM

المغرب تسجِّل 4096 إصابة جديدة بكورونا و57 حالة وفاة

الفيروس أصاب 1274 لبنانيًّا و598 جزائريًّا في آخر 24 ساعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجَّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل العدد الإجمالي إلى 388.184 إصابة.

وتفصيلاً، أوضحت "الصحة المغربية" أنها سجَّلت 57 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6427، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 341.685.

وسجَّلت لبنان 1274 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 140409 إصابات.

وذكرت "الصحة اللبنانية" اليوم الأربعاء أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 94199، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1149 حالة بعد تسجيل 20 حالة وفاة.

كما سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالوباء إلى 90014 إصابة.

وأوضحت "الصحة الجزائرية" أنها سجّلت أيضًا 15 حالة وفاة بالفيروس؛ ليصل عدد الوفيات إلى 2554 حالة وفاة.

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