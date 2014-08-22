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الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود وتتحمل تكلفة دعمه

زادته إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم (السبت).

وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق اليوم، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود، ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق، الذي كان 3900؛ في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفًا مقابل الدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

لبنان

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الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود وتتحمل تكلفة دعمه
سبق

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم (السبت).

وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق اليوم، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود، ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق، الذي كان 3900؛ في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفًا مقابل الدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

21 أغسطس 2021 - 13 محرّم 1443
09:43 PM

الحكومة اللبنانية ترفع أسعار الوقود وتتحمل تكلفة دعمه

زادته إلى 8 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، أن خزانة الدولة ستتحمل تكلفة استمرار دعم الوقود الذي تقرر اليوم (السبت).

وذكر مصرف لبنان المركزي في وقت سابق اليوم، أن الحكومة قررت زيادة سعر الصرف الخاص بتسعير الوقود، ليكون ثمانية آلاف ليرة للدولار عن السعر السابق، الذي كان 3900؛ في قرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

ولا يزال سعر الصرف الجديد المخصص لواردات الوقود تحت مستوى سعر السوق البالغ زهاء 19 ألفًا مقابل الدولار، وهو ما يعني استمرار سياسة دعم الوقود وإن كان بنسبة أقل.

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