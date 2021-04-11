النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة

أوضح حساب (الصحة_937) موعد تغير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي لقاح (كوفيد-19)، بعد أن وردته الكثير من الأسئلة حول ذلك.

وذكر (الصحة_937) أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.

أما فيما يخص تطبيق "توكلنا"، فقد لفت إلى أن الحالة الصحية تصبح (محصن بالجرعة الأولى) بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (محصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

لقاح كورونا وزارة الصحة تطبيق صحتي تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة
سبق

أوضح حساب (الصحة_937) موعد تغير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي لقاح (كوفيد-19)، بعد أن وردته الكثير من الأسئلة حول ذلك.

وذكر (الصحة_937) أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.

أما فيما يخص تطبيق "توكلنا"، فقد لفت إلى أن الحالة الصحية تصبح (محصن بالجرعة الأولى) بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (محصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:07 AM

متى تتغير حالتي إلى محصن في تطبيق "توكلنا" و"صحتي"؟.. هنا الإجابة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
26,112

أوضح حساب (الصحة_937) موعد تغير الحالة في تطبيقي "توكلنا" و"صحتي" إلى محصن بعد تلقي لقاح (كوفيد-19)، بعد أن وردته الكثير من الأسئلة حول ذلك.

وذكر (الصحة_937) أن جرعات اللقاح تظهر في تطبيق "صحتي" مباشرة، وذلك بعد تسجيلها من قِبل مركز اللقاح في نظام التحصينات التابع لوزارة الصحة.

أما فيما يخص تطبيق "توكلنا"، فقد لفت إلى أن الحالة الصحية تصبح (محصن بالجرعة الأولى) بعد مرور 14 يومًا من تلقي الجرعة الأولى، بينما تصبح الحالة الصحية (محصن) خلال 24 ساعة من تلقي الجرعة الثانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,036
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,983
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,196
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,301

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة