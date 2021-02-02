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للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في السعودية، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إندونيسيا، إيرلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، الجمهورية البرتغالية، المملكة المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية جنوب إفريقيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، جمهورية فرنسا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند واليابان).

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لعودتهم إلى السعودية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا
سبق

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في السعودية، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إندونيسيا، إيرلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، الجمهورية البرتغالية، المملكة المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية جنوب إفريقيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، جمهورية فرنسا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند واليابان).

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لعودتهم إلى السعودية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
08:31 PM
اخر تعديل
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
10:01 PM

"الداخلية": تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا

للقادمين من 20 دولة بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
62,658

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 29 / 5 / 1442هـ الموافق 13 / 1 / 2021م بشأن عدم السفر إلى عدد من الدول بسبب استمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (COVID 19)، وأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (COVID 19)، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في السعودية، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية ألمانيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية إندونيسيا، إيرلندا، الجمهورية الإيطالية، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، الجمهورية البرتغالية، المملكة المتحدة، جمهورية تركيا، جمهورية جنوب إفريقيا، مملكة السويد، الاتحاد السويسري، جمهورية فرنسا، الجمهورية اللبنانية، جمهورية مصر العربية، جمهورية الهند واليابان).

ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السعودية.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها، أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لعودتهم إلى السعودية، وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك بدءًا من الساعة الـ9 مساء يوم الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ الموافق 3 / 2 / 2021م.

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