"التويم" إلى رتبة "مقدم" بشرطة العاصمة المقدسة

قلد مدير شرطة العاصمة المقدسة، العميد جمعان بن عتيق الزهراني المقدم محمد التويم، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي بترقيته.

وعبّر "التويم" عن سعادته بالترقية؛ واعدًا بأن تكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهود لخدمة الدين ثم المليك والوطن.