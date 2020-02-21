"بلدية تربة حائل" تطلق فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"

الشبرمي: المتابعة مستمرة لمعالجة وضعها حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين

أطلقت بلدية تربة حائل فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"، شملت ضواحي قرية الزبيرة التابعة لبلدية تربة حائل؛ وذلك لرصد الآبار المهجورة والمكشوفة.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي أن المتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لمعالجة وضع تلك الآبار حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا "الشبرمي" الجميع إلى توخي الحذر والحيطة عند مشاهدة آبار مهجورة ومكشوفة غير محصنة؛ لما تشكِّله من خطورة بالغة على حياة الناس، والإبلاغ عنها فورًا.