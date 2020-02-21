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"بلدية تربة حائل" تطلق فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"

الشبرمي: المتابعة مستمرة لمعالجة وضعها حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين

أطلقت بلدية تربة حائل فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"، شملت ضواحي قرية الزبيرة التابعة لبلدية تربة حائل؛ وذلك لرصد الآبار المهجورة والمكشوفة.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي أن المتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لمعالجة وضع تلك الآبار حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا "الشبرمي" الجميع إلى توخي الحذر والحيطة عند مشاهدة آبار مهجورة ومكشوفة غير محصنة؛ لما تشكِّله من خطورة بالغة على حياة الناس، والإبلاغ عنها فورًا.

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"بلدية تربة حائل" تطلق فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"
سبق

أطلقت بلدية تربة حائل فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"، شملت ضواحي قرية الزبيرة التابعة لبلدية تربة حائل؛ وذلك لرصد الآبار المهجورة والمكشوفة.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي أن المتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لمعالجة وضع تلك الآبار حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا "الشبرمي" الجميع إلى توخي الحذر والحيطة عند مشاهدة آبار مهجورة ومكشوفة غير محصنة؛ لما تشكِّله من خطورة بالغة على حياة الناس، والإبلاغ عنها فورًا.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
11:33 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
03:00 AM

"بلدية تربة حائل" تطلق فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"

الشبرمي: المتابعة مستمرة لمعالجة وضعها حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين

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منصور الشلاقي - الرياض
0
98

أطلقت بلدية تربة حائل فرصة تطوعية بعنوان "رصد الآبار المكشوفة"، شملت ضواحي قرية الزبيرة التابعة لبلدية تربة حائل؛ وذلك لرصد الآبار المهجورة والمكشوفة.

وأوضح لـ"سبق" رئيس بلدية تربة حائل سعد بن عبدالرحمن الشبرمي أن المتابعة مستمرة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لمعالجة وضع تلك الآبار حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين.

ودعا "الشبرمي" الجميع إلى توخي الحذر والحيطة عند مشاهدة آبار مهجورة ومكشوفة غير محصنة؛ لما تشكِّله من خطورة بالغة على حياة الناس، والإبلاغ عنها فورًا.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,181
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,587
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,236
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,181

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