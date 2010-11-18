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الجيش اليمني يقتل مسؤولاً أمنيًّا رفيعًا للحوثيين في تعز

استعاد السيطرة على منطقة استراتيجية في مقبنة

قتلت قوات الجيش الوطني اليوم (الأحد) قياديًّا بارزًا في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال تحريرها منطقة "عزلة اليمن" الاستراتيجية جنوبي مديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأوضح مراسل "سبتمبر نت" في تعز مجيد الضبابي أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التقدم، وتأمين تبة الزوم وعزلة اليمن بعد احتدام المعارك في محيط تبة الزوم، وانهيار صفوف المليشيا الانقلابية.

وبيّن أن المليشيا تكبدت عددًا كبيرًا من القتلى، بينهم قائد ميداني كبير، يشغل منصبًا رفيعًا في قيادة الأمن الوقائي للمليشيا، يكنى بـ"أبو خليل". مضيفًا بأنه قُتل بنيران الجيش الوطني في القحيفة بمقبنة.

وأشار "الضبابي" إلى أن قوات الجيش اليمني تخوض في هذه الأثناء معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد استعادة السيطرة على عزلة اليمن جنوبي مقبنة.

وعلى الصعيد نفسه، أطلقت مليشيا الانقلاب الحوثية خمس قذائف صاروخية من مواقعها في جبل البرقة على مساكن المدنيين في عزلة القحيفة - مقبنة دون أن تسفر عن أية إصابات.

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الجيش اليمني يقتل مسؤولاً أمنيًّا رفيعًا للحوثيين في تعز
سبق

قتلت قوات الجيش الوطني اليوم (الأحد) قياديًّا بارزًا في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال تحريرها منطقة "عزلة اليمن" الاستراتيجية جنوبي مديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأوضح مراسل "سبتمبر نت" في تعز مجيد الضبابي أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التقدم، وتأمين تبة الزوم وعزلة اليمن بعد احتدام المعارك في محيط تبة الزوم، وانهيار صفوف المليشيا الانقلابية.

وبيّن أن المليشيا تكبدت عددًا كبيرًا من القتلى، بينهم قائد ميداني كبير، يشغل منصبًا رفيعًا في قيادة الأمن الوقائي للمليشيا، يكنى بـ"أبو خليل". مضيفًا بأنه قُتل بنيران الجيش الوطني في القحيفة بمقبنة.

وأشار "الضبابي" إلى أن قوات الجيش اليمني تخوض في هذه الأثناء معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد استعادة السيطرة على عزلة اليمن جنوبي مقبنة.

وعلى الصعيد نفسه، أطلقت مليشيا الانقلاب الحوثية خمس قذائف صاروخية من مواقعها في جبل البرقة على مساكن المدنيين في عزلة القحيفة - مقبنة دون أن تسفر عن أية إصابات.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
08:46 PM

الجيش اليمني يقتل مسؤولاً أمنيًّا رفيعًا للحوثيين في تعز

استعاد السيطرة على منطقة استراتيجية في مقبنة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتلت قوات الجيش الوطني اليوم (الأحد) قياديًّا بارزًا في مليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك خلال تحريرها منطقة "عزلة اليمن" الاستراتيجية جنوبي مديرية مقبنة في محافظة تعز.

وأوضح مراسل "سبتمبر نت" في تعز مجيد الضبابي أن قوات الجيش اليمني تمكنت من التقدم، وتأمين تبة الزوم وعزلة اليمن بعد احتدام المعارك في محيط تبة الزوم، وانهيار صفوف المليشيا الانقلابية.

وبيّن أن المليشيا تكبدت عددًا كبيرًا من القتلى، بينهم قائد ميداني كبير، يشغل منصبًا رفيعًا في قيادة الأمن الوقائي للمليشيا، يكنى بـ"أبو خليل". مضيفًا بأنه قُتل بنيران الجيش الوطني في القحيفة بمقبنة.

وأشار "الضبابي" إلى أن قوات الجيش اليمني تخوض في هذه الأثناء معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي، وذلك بعد استعادة السيطرة على عزلة اليمن جنوبي مقبنة.

وعلى الصعيد نفسه، أطلقت مليشيا الانقلاب الحوثية خمس قذائف صاروخية من مواقعها في جبل البرقة على مساكن المدنيين في عزلة القحيفة - مقبنة دون أن تسفر عن أية إصابات.

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