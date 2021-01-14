"ويلر" للألمان: لا تسافروا.. "كورونا" المتحور يهدد بتفاقم الوضع

أشار إلى أن بلاده ستسيطر على الفيروس بنهاية العام

ذكر رئيس معهد روبرت كوخ الألماني لوثار ويلر، اليوم (الخميس)، أن بلاده ستسيطر على جائحة فيروس كورونا بحلول نهاية العام، لكن سلالة جديدة سريعة الانتشار من الفيروس تهدد بتفاقم الوضع.

وبين "ويلر"، في مؤتمر صحفي، أن ألمانيا سجلت حتى الآن 16 حالة إصابة بسلالة الفيروس، التي جرى اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، وأربع حالات من سلالة من جنوب إفريقيا، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن جميع الحالات حتى الآن لأشخاص سافروا إلى الخارج.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ: "إن هذه لن تكون آخر الاختلافات التي يمكن رؤيتها للفيروس، لذلك لا تسافروا".